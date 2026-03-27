INE aprueba plan para garantizar voto extranjero en elecciones 2026-2027

El objetivo es asegurar que la ciudadanía en el exterior pueda votar con certeza y seguridad

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el plan de trabajo que permitirá a las y los mexicanos residentes en el extranjero participar en los procesos electorales locales 2026-2027, donde se renovarán 10 gubernaturas y diputaciones migrantes.

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¿En qué estados se aplicará el voto desde el extranjero?

El programa establece las acciones operativas para garantizar el voto extranjero en entidades como:

Baja California Sur

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Zacatecas

Además, contempla la elección de diputaciones migrantes en Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

El consejero Jorge Montaño Ventura señaló que el objetivo es asegurar que la ciudadanía en el exterior pueda votar con certeza, seguridad y bajo condiciones de universalidad.

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¿Qué modalidades de votación se implementarán?

Para ello, el INE habilitará tres modalidades de votación:

Postal

Electrónica por internet

Presencial en sedes en el extranjero

Lo anterior con el fin de facilitar la participación desde distintos países.

En sesión del Consejo General, también se reportaron avances en la implementación del voto desde el exterior y se aprobaron lineamientos para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional en organismos locales.

Asimismo, el órgano electoral dio cumplimiento a resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización y tomó protesta a Santiago Taboada Cortina como representante suplente del PAN ante el Consejo General.

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