INE toma protesta a representantes de Somos México y PAZ rumbo a la elección de 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tomó protesta este jueves a los representantes de los nuevos partidos políticos nacionales Somos México y PAZ, quienes se incorporaron formalmente a las sesiones del máximo órgano de dirección del Instituto.

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En representación de Somos México, rindieron protesta el exlegislador Emilio Álvarez Icaza Longoria como representante propietario y el exconsejero electoral Marco Antonio Baños Martínez como representante suplente, marcando el regreso de este último al Consejo General, ahora desde la representación partidista

Por su parte, el partido PAZ acreditó como representante propietario a Ernesto Guerra Mota y como suplente a Iván Nájera Guzmán, quienes también protestaron el cargo durante la sesión extraordinaria celebrada de manera virtual.

¿Qué señaló el Consejo General del INE?

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, tomó la protesta de ley a los nuevos representantes y expresó la confianza del Consejo General en que desempeñarán su función con apego a los principios rectores de la función electoral y contribuirán al fortalecimiento del sistema democrático del país.

¿Qué sigue para los nuevos partidos políticos?

La incorporación de los representantes de Somos México y PAZ marca el inicio de la participación formal de ambos institutos políticos en los trabajos del Consejo General rumbo al Proceso Electoral de 2027.

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