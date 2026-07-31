Caso Carlos Manzo: familia espera que la detención del “R1″ ayude a esclarecer el homicidio

El caso del asesinato Carlos Manzo registró un nuevo avance tras la detención del “R1”, quien se presume es el autor intelectual del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su hermano, Juan Manzo, consideró “tendremos que escuchar sus declaraciones ver cómo avanza el caso y creemos que es una carpeta de investigación sólida y que habrá transparencia en el caso”; se dijo confiado porque reconoció que aunque “el gobierno tiene una línea política en las instituciones, y de no querer hacerlo no lo harían, pero eso -la detención- genera confianza en el gabinete de seguridad y en el secretario Omar García Harfuch”.

En entrevista con Verónica Méndez, para “Así Las Cosas” en ausencia de Carlor Loret de Mola, Juan Manzo dijo que “no es para celebrarse” la detención, pero “es muy importante”, por ser “un objetivo criminal generador de violencia por muchos años en Michoacán y Jalisco”, por quien incluso resaltó este día la DEA “hizo el día de hoy un reconocimiento al gabinete de seguridad”.

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Familia de Carlos Manzo espera avances en la investigación

Por ello dijo que su mayor deseo es que “esta detención pueda esclarecer la ejecución de mi hermano Carlos, que pudiera haber transparencia, hay una investigación seria, creo que hay que ir con paso serio como hasta hoy se ha hecho, con detenciones importantes, ya son cerca de 30 pero la del día de ayer representa un objetivo delincuencial del más alto perfil en la estructura delictiva”.

Sobre los señalamientos de Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de su hermano hacia Raúl Morón y Leonel Godoy para ser investigados, Juan Manzo señaló “no se debe dejar ninguna línea, ningún cabo suelto en este caso, pero tenemos que ir de manera firme y consistente” por lo que dijo, “habrá que esperar las motivaciones y si o solo fue por disputas de la delincuencia organizada en un territorio específico”.

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Juan Manzo piden evitar especulaciones sobre el caso

Lo anterior lo señaló debido a que su hermano “en su línea de gobierno hacia declaraciones muy fuertes contra los grupos criminales, denuncias importantes, graves, muy mediáticas que pudieran tener relación con alguna represalia, sin embargo, no quisiera yo adelantar especulaciones, he procurado tener confianza en las investigaciones. Habrá que esperar que se judicialice el caso par a determinar si son ellos o hubiera más responsables”.

Refirió que politizar el caso “no ayuda a la familia de ahí confiar en las instituciones, no hay otras que se encarguen de cumplir el proceso y la especulación no abona”, en un caso con una de las carpetas más grandes de la historia con una treintena de detenidos. El caso de Carlos Manzo continúa bajo investigación.

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