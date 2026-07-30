Desde fraudes con IA hasta despojos: Las sanciones que propone especialista de la UNAM

Es necesario modificar la legislación penal de la Ciudad de México para establecer sanciones específicas contra quienes cometan delitos mediante el uso indebido de la inteligencia artificial, afirmó Ricardo Amezcua Galán, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y funcionario del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El especialista consideró que también debe impulsarse una Ley de Seguridad de la Propiedad que garantice la protección de los bienes inmuebles y evite despojos o invasiones, ya sea por familiares o terceros, sin la autorización del propietario.

Amezcua Galán señaló que estas reformas permitirían enfrentar con mayor eficacia conductas delictivas como fraudes y engaños cometidos mediante herramientas de inteligencia artificial, e incluso propuso que dichos delitos puedan ser considerados graves.

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¿Qué plantea sobre el delito de despojo?

Respecto al delito de despojo, sostuvo que las penas deberían endurecerse, especialmente cuando las víctimas sean personas adultas mayores o con discapacidad, independientemente de que el responsable sea un familiar o un tercero.

Asimismo, planteó que cuando un servidor público participe en este tipo de ilícitos, la sanción pueda duplicarse, al considerar que existe un abuso de la función pública para la comisión del delito.

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El maestro en Derecho realizó estas declaraciones durante la entrega de reconocimientos a abogados, catedráticos de universidades públicas y privadas, así como a servidores públicos del Poder Judicial, ceremonia organizada por la Academia Nacional de Historia y Geografía.

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