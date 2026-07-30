El clima cambiará en CDMX y Edomex: Conagua pronostica lluvias para este viernes 31 de julio

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) mantendrán condiciones de cielo medio nublado a nublado, lluvias y ambiente templado durante este viernes 31 de julio de 2026, como parte de la temporada de precipitaciones que continúa sobre el centro del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se desarrollarán principalmente durante la tarde y noche debido al ingreso de humedad del océano Pacífico y del Golfo de México, combinado con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica. Estas condiciones podrían provocar tormentas con actividad eléctrica y caída de granizo en algunos puntos del Valle de México.

¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes 31 de julio?

Para la capital del país, el pronóstico indica un ambiente fresco durante la mañana, con bancos de niebla en zonas altas y cielo parcialmente nublado.

Conforme avance el día, se espera un incremento de la nubosidad, dando paso a intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Las temperaturas se mantendrán templadas, con máximas cercanas a los 23 y 25 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre 14 y 16 grados. Estas condiciones son típicas de la temporada de lluvias y favorecen cambios rápidos en el estado del tiempo.

Las autoridades recomiendan considerar tiempos adicionales de traslado, especialmente durante la tarde, cuando aumenta la probabilidad de precipitaciones.

Conagua prevé lluvias y posibles tormentas en el Estado de México

En el Estado de México, el panorama será similar, aunque las lluvias podrían ser más intensas en municipios del centro, oriente y zonas montañosas.

Toluca y municipios del Valle de Toluca registrarán una mañana fresca, mientras que por la tarde se prevén chubascos, lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo. También se esperan rachas de viento que podrían alcanzar hasta 40 km/h en algunas regiones.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de la visibilidad y afectaciones en vialidades, por lo que Protección Civil recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Recomendaciones por las lluvias en el Valle de México

Ante el pronóstico de lluvias para este viernes, las autoridades sugieren:

Llevar paraguas o impermeable si realizarás actividades al aire libre.

Evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua.

Conducir con precaución y reducir la velocidad en pavimento mojado.

Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas y negocios para evitar encharcamientos.

Consultar únicamente los reportes oficiales de Conagua, el SMN y las autoridades de Protección Civil antes de salir.

El pronóstico puede actualizarse durante el día conforme evolucionen las condiciones atmosféricas, por lo que es recomendable seguir los avisos emitidos por las autoridades meteorológicas.