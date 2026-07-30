Huachicol fiscal: FGR cita a declarar a siete elementos de la Marina como testigos

Huachicol fiscal sumó una nueva diligencia con la comparecencia de siete elementos de la Secretaría de Marina en calidad de testigos ante la FGR.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que fueron citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal, en calidad de testigos, siete elementos de la Secretaría de Marina como parte de la investigación que realiza en torno al llamado huachicol fiscal.

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FGR integra testimonios de elementos de Marina

Lo anterior, a solicitud de la defensa de los hermanos Farías Laguna. Esta diligencia podría representar un avance relevante para su estrategia jurídica, al incorporar testimonios de personal naval dentro de la carpeta de investigación en torno al caso de huachicol fiscal.

Las entrevistas a los elementos navales serán desahogadas a puerta cerrada por los abogados de los hermanos Farías Laguna a lo largo de este jueves, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento que se llevará a cabo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La comparecencia de los siete marinos abre una nueva etapa en la investigación, al permitir que la versión de integrantes de la Marina quede integrada formalmente al expediente ministerial.

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Testimonios podrían aportar nuevos elementos al caso

Agregó que la atención ahora se centra en lo que puedan revelar los siete marinos, ya que sus testimonios podrían esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrolló el operativo, quiénes realmente dieron instrucciones o responsabilidades que aún no han salido a la luz.

Esta diligencia de trámite, las entrevistas representan una oportunidad para conocer si la investigación apunta a quienes dirigieron las acciones relacionadas con el huachicol fiscal.

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