Despojo en la Del Valle: Virginia “N” y Diana “N” quedan con prisión preventiva; Audiencia será el 4 de agosto

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra Virginia “N” y su hija, Diana “N”, señaladas por su presunta participación en un caso de despojo inmobiliario en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Durante la audiencia inicial, celebrada en salas de oralidad, la defensa de las imputadas solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el plazo para definir su situación jurídica se amplió de 72 a 144 horas.

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¿Qué ocurrió en el inmueble de la colonia Del Valle?

La audiencia fue reprogramada para el próximo martes 4 de agosto, fecha en la que el juez determinará si vincula o no a proceso a ambas mujeres.

De acuerdo con la investigación, Virginia “N” y Diana “N” estarían involucradas en el presunto despojo de un inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18, en la colonia Del Valle, hechos ocurridos el pasado 21 de julio.

Tras el incidente, policías de la Ciudad de México no realizaron la detención de las presuntas responsables, por lo que la persona afectada presentó una denuncia por el delito de despojo ante el Ministerio Público.

La Fiscalía CDMX informa avances sobre el caso de Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.



Agentes de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron hoy en la colonia Doctores a Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo.… pic.twitter.com/4EuYOJpQE1 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 30, 2026

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¿Qué sigue en el proceso judicial?

Con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, un juez de control concedió las órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas posteriormente por agentes de la Policía de Investigación.

Las dos imputadas fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde permanecerán mientras se desarrolla el proceso judicial.

En la próxima audiencia, la defensa presentará los elementos de prueba que considere pertinentes, mientras que el juzgador resolverá si existen elementos suficientes para vincularlas a proceso.

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