“Es una decisión jurídica, no censura”: Monreal respalda fallo del INE contra el uso de la palabra narcopolíticos

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró la decisión del INE de prohibir al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamar narco partido a Morena.

El también líder parlamentario de Morena descartó que sea un acto de censura de la autoridad electoral pues se trata de una decisión jurídica, no política. Insistió que el INE hizo lo correcto, pues resulta infame que el senador priista acuse a toda una organización, como el partido Morena, de ser un instituto narco político, pues evidentemente eso es una mentira.

“Para mi es una campaña infame, me parece muy infame que acuses a toda una organización política de narco políticos, me parece infame que mientan. Yo no estoy de acuerdo con las mentiras ni con la perversión ni con la manipulación, no estoy de acuerdo y creo que el INE hizo lo correcto al resolver la queja, es una decisión jurídica que el INE tomó y que si alguien está inconforme puede acudir al Tribunal Electoral, esas son las instancias jurídicas que debemos someternos todos, por eso me parece que el INE hizo lo correcto”.

¿Qué opinó sobre el presupuesto del INE para las elecciones de 2027?

Ricardo Monreal se refirió también al Presupuesto que propone el INE para el proceso electoral de 2027.

El zacatecano consideró desproporcionado el monto superior a los 36 mil millones de pesos que solicita la autoridad electoral en el anteproyecto de presupuesto para las elecciones del año que entra.

Es más, calificó de insensato ese monto que representa más del 50 por ciento del presupuesto de para la elección presidencial de 2024.

“A mí me parece desproporcionado, no me puedo pronunciar en este momento porque somos quienes autorizamos el Presupuesto, y en épocas tan difíciles, en donde el propio Congreso de la Unión, el año pasado no recibió ningún aumento, y tenemos un 4 por ciento menos de presupuesto, y que enfrentar las dificultades económicas salariales, es un despropósito que una institución duplique o pida presupuesto más allá de lo sensato, pero en todo caso revisaremos en el momento oportuno el presupuesto que plantean”.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena Ampliar

¿Qué dijo Morena sobre la revisión de precampañas?

Sobre las medidas de revisión de precampañas que realizará el INE, Ricardo Monreal expresó que no hay preocupación en Morena ya que se ha conducido con legalidad.