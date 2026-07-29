Despojo de inmuebles: víctimas exigen agilizar órdenes de aprehensión en CDMX

Personas afectadas por despojo de inmuebles solicitaron a la Fiscalía capitalina acelerar el cumplimiento de órdenes de aprehensión y presentar avances en las investigaciones de sus casos.

Un grupo de personas afectadas por el delito de despojo de sus bienes inmuebles en la alcaldía Benito Juárez y otras zonas de la Ciudad de México acudieron a la Fiscalía capitalina para solicitar celeridad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de invadir casas o terrenos durante las últimas semanas, meses e incluso años.

Las víctimas, acompañadas por la organización Comunidad Enlace del Valle, ingresaron a una reunión con la titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, para revisar cada uno de los casos documentados.

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Víctimas piden acelerar investigaciones por despojo

Alicia Cams, una de las integrantes de esta organización de vecinos, señaló que el objetivo es establecer una mesa de trabajo en la que sean atendidos los casos de despojo inmuebles. Además, entregaron un pliego petitorio en el que solicitan la detención inmediata de la presunta invasora del predio ubicado en el número 18 de la calle Cerrada de Matías Romero, Virginia Vázquez García.

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Solicitan restitución de inmuebles y transparencia

Los afectados también exigieron una rendición de cuentas y el combate a las redes de despojo de inmuebles, así como un informe sobre los avances en los casos en los que ya existen denuncias.

Asimismo, solicitaron la restitución de los inmuebles a sus propietarios originales, la investigación del actuar policial en aquellos casos en los que no se aplicaron correctamente los protocolos policiales durante la atención de invasiones de inmuebles y mayor transparencia e información sobre el desarrollo de las investigaciones.

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