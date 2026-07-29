Despojo de inmuebles en la Del Valle: Detienen a dos mujeres por invadir una propiedad

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de dos mujeres identificadas como Virginia “N” y Diana “N”, acusadas por el delito de despojo de un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a las mujeres en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Virginia “N” y Diana “N” fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez de control.

¿Cómo se desarrollaron las investigaciones en la colonia Del Valle?

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación inició el 21 de julio de 2026, después de que la denunciante recibió alertas del sistema de seguridad instalado en el inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18, y detectó la presencia de personas en su interior.

Según las indagatorias, las imputadas habrían ingresado y ocupado la propiedad sin el consentimiento de la denunciante.

Para esclarecer los hechos, personal ministerial recabó entrevistas de la denunciante y nueve testigos, analizó videograbaciones, realizó inspecciones e incorporó dictámenes periciales, entre ellos, uno en materia de cerrajería.

Con estos datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra ambas mujeres.

¿Qué medidas cautelares y seguimiento se han aplicado en la zona?

La Fiscalía de la CDMX aseguró el pasado 25 de julio el inmueble para preservarlo y el 28 de julio, un juez de control ratificó la medida.

Esta investigación forma parte del seguimiento integral a las denuncias presentadas en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han iniciado 30 investigaciones.

Un equipo especializado analiza la información de estos casos para identificar a todas las personas involucradas, coincidencias en las formas de operación, y posibles vínculos entre los hechos.

La Fiscalía CDMX continuará las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos, determinar si existen otras personas relacionadas y proteger el patrimonio de las personas afectadas.

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