CDMX pone fecha final a la licencia permanente: esto debes saber antes de que concluya el trámite

Los capitalinos que aún no cuentan con la licencia de conducir permanente todavía pueden realizar el trámite, pero el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el programa ya tiene una fecha límite. La medida, impulsada por la administración capitalina y operada por la Secretaría de Movilidad (Semovi), permanecerá vigente únicamente durante lo que resta de 2026.

De acuerdo con el anuncio realizado por el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, el trámite podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no esperar a los últimos meses del año y evitar saturación en los módulos y en la plataforma digital.

Actualmente, la licencia permanente puede obtenerse tanto de manera presencial como en línea mediante la plataforma Llave CDMX, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por la Semovi.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el último día para solicitar la licencia permanente será el 31 de diciembre de 2026. Después de esa fecha, el programa dejará de recibir nuevas solicitudes, por lo que quienes deseen obtener este documento deberán completar el trámite antes de que concluya el año.

Las autoridades señalaron que el programa ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía y que ya se han emitido más de dos millones de licencias permanentes desde su implementación.

¿Qué requisitos pide Semovi para obtener la licencia permanente?

La Semovi informa que el trámite está dirigido a personas con residencia en la Ciudad de México y contempla distintos requisitos, entre ellos:

Contar con Llave CDMX Expediente .

. Presentar una identificación oficial vigente.

No tener adeudos o sanciones que impidan realizar el trámite.

Si es la primera licencia, aprobar el curso y examen teórico de conducción .

. Cubrir el pago de derechos correspondiente, actualmente de 1,500 pesos.

Quienes ya tuvieron una licencia Tipo A pueden realizar el procedimiento completamente en línea, mientras que los conductores de primera vez deben acreditar la evaluación teórica antes de obtener el documento.

¿Cómo se puede hacer el trámite en línea?

Para realizar el trámite digital, la Semovi indica que primero se debe ingresar al portal oficial de la licencia permanente con una cuenta Llave CDMX. Después, el usuario debe seleccionar la opción de nuevo trámite, efectuar el pago, cargar la documentación solicitada y esperar la validación de la información. Una vez aprobado el proceso, la constancia puede descargarse desde la plataforma.

Las autoridades recomiendan no dejar el procedimiento para los últimos meses de 2026, ya que la demanda suele incrementarse conforme se acerca la fecha de cierre. Si aún no cuentas con la licencia permanente y cumples con los requisitos, todavía estás a tiempo de tramitarla antes de que el programa concluya oficialmente el 31 de diciembre de 2026.