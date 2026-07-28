Con E.U. no entrar en debate… en México gobierna el pueblo: Sheinbaum

La presidenta reaccionó a las declaraciones de Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas Públicas de la Casa Blanca. / NurPhoto

Al enfatizar que no busca entrar en debate con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró su mensaje al gobierno de dicha nación que cada uno debe actuar en sus territorios respetando el derecho a la soberanía, ello tras las declaraciones de Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas Públicas de la Casa Blanca, que los cárteles controlan a México.

Durante la mañanera desde palacio Nacional, la Primera Mandataria, enfatizó que en México, es el pueblo el que manda sin embargo dijo, hay coordinación entre ambos países como en materia de seguridad.

“No, no, no vamos a entrar en debate. Hay hay buena coordinación, y saben que nosotros, México México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más, gobierna el pueblo. Y somos un gobierno del pueblo, y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país, y hay resultados. Entonces, no no voy a entrar en debate particular con”.

Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero, afirmó la mandataria mexicana. Ampliar

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Y es que el también subjefe de la Casa Blanca, afirmó que el sistema judicial, político y legal de México no funciona debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico, organizaciones a las que comparó con grupos terroristas como Al Qaeda. La Jefa del Ejecutivo Federal recalcó que las autoridades de Estados Unidos tienen que ver internamente el tema del consumo de drogas, distribución y lavado de dinero en su propio país.

“¿Recuerdan que hay campaña en noviembre? Digo, hay campaña porque hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento definición de su campaña, porque tiene que ser el propio Estados Unidos. Y como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos relacionado con el narcotráfico. Ellos tienen una parte muy importante ahí, y nosotros trabajamos en nuestro país y nos coordinamos en muchos temas, tenemos mucha coordinación incluida en seguridad, pero cada quien opera en su territorio”.

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Sheinbaum Pardo defendió nuevamente el trabajo en materia de seguridad de su gobierno enfatizando que hay resultados positivos que han sido compartidos con las autoridades estadounidenses por lo que insistió, debe alejarse a México de intereses electorales.

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