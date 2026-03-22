“México no es protectorado de nadie”: Sheinbaum defiende soberanía y reconoce a traductoras indígenas

México es un país libre e independiente y “no es colonia ni protectorado de nadie” fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al reconocer a las mujeres traductoras indígenas.

La mandataria federal señaló que las decisiones de la nación son tomadas por las y los mexicanos.

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¿Qué dijo sobre la soberanía de México?

Desde Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la Primera Mandataria insistió que existe verdadera democracia en el país, al recordar temas como la elección de jueces o juezas, además dijo, se ha sacado a más de 13 millones de mexicanos de la pobreza, gracias a los programas del bienestar.

“Luchamos como en las otras tres transformaciones, por soberanía e independencia, en México manda el pueblo, no manda nadie más, manda el pueblo, eso lo dice el 39 constitucional y así es, y así debe seguir siendo, luchamos por soberanía, por independencia, México no es colonia ni protectorado de nadie, México es un país libre e independiente, aquí decidimos las y los mexicanos, aquí se respetan las libertades, nadie debe ser sometido por nadie”.

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¿Qué implica la cartilla en lenguas indígenas?

Así mismo encabezó la presentación de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres traducida a 67 lenguas originarias del país, con lo que dijo, se podrá difundir a todas las comunidades del país, dicha traducción fue realizada por mujeres pertenecientes a los pueblos originarios.

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, 22MARZO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México; encabezó la entrega “Reconocimiento Mujeres traductoras de lenguas Indígenas. FOTO: SAÚL LÓPEZ/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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Tras completar la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a 67 lenguas indígenas, el documento será grabado en las mismas lenguas para ser difundidos a través de los sistemas de discusión del estado mexicano y de las radios comunitarias, planteó Sheinbaum.

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