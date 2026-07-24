Día Internacional del Autocuidado: hábitos sencillos que pueden mejorar tu bienestar todos los días

El autocuidado va más allá del spa y las mascarillas

Cuando se habla de autocuidado, es común pensar en una tarde de descanso, una rutina de skincare o un masaje relajante. Sin embargo, el concepto es mucho más amplio y está relacionado con las decisiones cotidianas que ayudan a mantener un buen estado de salud física, mental y emocional.

Cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado, una iniciativa que busca recordar la importancia de adoptar hábitos saludables los 365 días del año. La fecha, representada como “24/7”, simboliza que el cuidado personal no debe limitarse a momentos específicos, sino formar parte de la vida diaria.

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Hábitos que pueden hacer la diferencia

Aunque cada persona tiene necesidades distintas, especialistas en salud coinciden en que existen acciones sencillas que contribuyen al bienestar general.

Dormir lo suficiente. Descansar entre siete y nueve horas por noche permite que el cuerpo y el cerebro se recuperen, mejora la concentración y favorece el sistema inmunológico.

Mantener una alimentación equilibrada. Consumir frutas, verduras, proteínas y mantenerse hidratado ayuda al organismo a funcionar correctamente y proporciona la energía necesaria para las actividades diarias.

Mx -Realizar ejercicio / Artur Debat Ampliar

Realizar actividad física. No es necesario pasar horas en el gimnasio. Caminar, bailar, andar en bicicleta o realizar estiramientos durante unos minutos al día también aporta beneficios para la salud.

Cuidar la salud mental. Reconocer las emociones, expresar lo que se siente y buscar apoyo profesional cuando sea necesario forman parte del autocuidado. Hablar con alguien de confianza también puede marcar una diferencia.

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Tomar descansos de las pantallas. En una época en la que gran parte del trabajo, el estudio y el entretenimiento ocurren frente a dispositivos electrónicos, hacer pausas durante el día ayuda a reducir la fatiga visual y el agotamiento mental.

Proteger la salud. Acudir a revisiones médicas, mantenerse al día con las vacunas y no ignorar síntomas persistentes son acciones preventivas que también forman parte del cuidado personal.

Dedicar tiempo a actividades que generen bienestar. Leer, escuchar música, practicar un pasatiempo o simplemente disfrutar unos minutos de tranquilidad puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Mx - Comer saludable / Alexander Spatari Ampliar

Un hábito diario, no un lujo

El autocuidado no significa ser perfecto ni realizar grandes cambios de un día para otro. Los especialistas destacan que pequeñas acciones constantes suelen tener un mayor impacto que esfuerzos esporádicos.

En un contexto donde el estrés, las largas jornadas laborales y el uso constante de dispositivos móviles forman parte de la rutina de muchas personas, reservar tiempo para descansar, alimentarse bien y atender la salud mental puede convertirse en una inversión para el bienestar a largo plazo.

Más que una celebración, el Día Internacional del Autocuidado es un recordatorio de que cuidar de uno mismo no es un acto de egoísmo, sino una necesidad que permite afrontar con mayor equilibrio los retos de la vida cotidiana.

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