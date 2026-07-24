Sheinbaum activa reducción gradual de la edad de jubilación: así bajará cada 3 años hasta los 55

El decreto del Gobierno federal establece una disminución escalonada de la edad de jubilación para trabajadores del ISSSTE que permanecen en el Décimo Transitorio.

La reducción en la edad de jubilación para miles de trabajadores del ISSSTE ya comenzó, pero no todos verán el cambio al mismo tiempo, porque el nuevo decreto, del que hemos hablado con frecuencia aquí en W Radio, establece un calendario que irá reduciendo la edad mínima de manera gradual hasta llegar a los 55 años para los hombres y 53 para las mujeres que cumplan con los requisitos.

Ese esquema avanza por etapas de tres años. Aquí lo llamaremos la “regla del trienio”, no porque así sea su nombre oficial, sino porque es la forma más sencilla de entender cómo se aplicará la reducción de la edad en los próximos años que te vamos a explicar

La “regla del trienio” de Sheinbaum: ¿cómo bajará la edad de jubilación hasta los 55 años?

El esquema es muy sencillo. Cada tres años, la edad para jubilarse bajará un año hasta llegar al 2034, fecha meta en el calendario que quedó de la siguiente manera:

Primer periodo (2025-2027): La edad mínima es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres.

La edad mínima es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres. Segundo periodo (2028-2030): La edad baja a 55 años para las mujeres y 57 años para los hombres.

La edad baja a 55 años para las mujeres y 57 años para los hombres. Tercer periodo (2031-2033): La edad requerida será de 54 años para las mujeres y 56 años para los hombres.

La edad requerida será de 54 años para las mujeres y 56 años para los hombres. A partir de 2034: La reducción termina y la edad mínima quedará fija en 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres.

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Lo más importante del decreto de Sheinbaum: no basta con cumplir la edad

La edad que te corresponda dependerá del año en que presentes formalmente tu solicitud de jubilación. Pero aguas, porque ese no es el único requisito.

Para poder acceder tienes que seguir en el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE y cumplir con los años de servicio que marca la ley: 28 años para las mujeres y 30 años para los hombres, además de los demás requisitos legales aplicables.

Por ejemplo, si un trabajador completa sus años de servicio en 2027, pero todavía no le alcanza la edad mínima que está vigente ese año, podría esperar a 2028 y aprovechar la siguiente reducción, siempre y cuando cuando haga el trámite ya cumpla con todos los requisitos.

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Nueva jubilación anticipada en el ISSSTE: ¿a quién beneficia este cambio?

Aunque parezca grabadora descompuesta: este beneficio únicamente aplica para quienes cotizan en el ISSSTE bajo el régimen del Décimo Transitorio y nunca se cambiaron al sistema de cuentas individuales administradas por una Afore.

Las autoridades señalan que esta disminución gradual busca que la reforma se aplique de manera ordenada durante los próximos años y toma en cuenta distintos factores demográficos, económicos y financieros para que el nuevo esquema pueda implementarse de forma gradual.

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