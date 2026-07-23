Servicio Universal de Salud 2026: así puedes tramitar la nueva credencial en los Módulos Bienestar

La Secretaría de Bienestar informó que continúa el registro de personas adultas mayores y personas con discapacidad para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que busca facilitar su identificación y el acceso a los servicios médicos públicos en México.

El trámite está dirigido, en esta etapa, a derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, llamó a quienes todavía no completan el procedimiento a acudir a los módulos habilitados.

¿Dónde se realiza el registro para la credencial de salud?

La dependencia federal instaló 2 mil 136 Módulos Bienestar en las capitales de 24 entidades que cuentan con servicios de salud federalizados. La atención se ofrece de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

La ubicación de cada módulo puede consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar. El registro se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido, mientras que los sábados están destinados principalmente a personas rezagadas.

Requisitos para tramitar la credencial en 2026

Las personas interesadas deben presentar una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar, pasaporte, credencial del INAPAM, cédula profesional o cartilla militar.

También se solicita un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y proporcionar un número telefónico de contacto. Las personas con discapacidad menores de 18 años deben acudir acompañadas por su madre, padre o tutor.

¿Para qué servirá la Credencial del Servicio Universal de Salud?

A partir de enero de 2027, la credencial permitirá identificar la derechohabiencia de cada persona, localizar la unidad médica más cercana y facilitar el acceso a medicamentos y al expediente clínico electrónico.

El Gobierno de México señaló que este instrumento forma parte de la construcción de un sistema de salud más integrado. El registro continuará hasta el 14 de noviembre de 2026, por lo que las autoridades recomendaron realizar el trámite con anticipación y consultar únicamente los canales oficiales para conocer fechas y módulos disponibles.

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