¿Habrá un apagón masivo CFE? Este estado se quedará sin luz durante varias horas y ya hay fecha

Mx - Apagón masivo de la CFE en este estado

Si vives en Puebla o tienes familiares en la entidad, esta información te interesa. El apagón masivo CFE fue anunciado por la Comisión Federal de Electricidad como parte de trabajos programados de mantenimiento que implicarán la suspensión temporal del servicio de luz en un municipio del estado.

¿Cuál es el estado que se verá afectado por el apagón masivo CFE?

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el estado de Puebla será el que registre la suspensión programada del suministro eléctrico.

El corte afectará específicamente a habitantes del municipio de Juan Galindo, donde cuadrillas de la CFE realizarán trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

La empresa señaló que estas labores son necesarias para fortalecer la red de distribución y reducir el riesgo de fallas futuras.

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¿Cuándo será que no tendrán luz?

La CFE informó que el corte de energía está programado para el sábado 25 de julio de 2026.

Durante esa jornada se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico para permitir que el personal realice los trabajos sin poner en riesgo la seguridad de los trabajadores ni de la población. Las autoridades recomendaron a los habitantes tomar previsiones, como mantener cargados teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos, además de proteger aparatos sensibles ante el restablecimiento del servicio.

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¿Hay horas específicas en que el apagón masivo CFE sucederá?

De acuerdo con el aviso oficial, el apagón masivo CFE tendrá una duración aproximada de 12 horas. La suspensión del servicio está prevista de las 7:00 de la mañana a las 7:00 de la noche, siempre que las condiciones climáticas permitan concluir los trabajos conforme al calendario establecido.

La CFE explicó que, una vez concluidas las labores de mantenimiento, el suministro eléctrico será restablecido de manera gradual.

Si vives en el municipio de Juan Galindo o tienes actividades programadas en esa zona durante el sábado 25 de julio, lo más recomendable es anticiparte al corte, desconectar equipos electrónicos sensibles y consultar los canales oficiales de la Comisión Federal de Electricidad para conocer cualquier actualización sobre los trabajos programados.