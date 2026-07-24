Vivienda Bienestar abre registro en Edomex: ¿En qué municipios están los módulos de CONAVI?

El registro de Vivienda Bienestar en Edomex se realiza mediante módulos de atención habilitados por la CONAVI en solo dos municipios de la entidad.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ya abrió el registro de Vivienda para el Bienestar en el Estado de México, un programa pensado para personas que no tienen casa propia, no cuentan con un crédito de vivienda vigente y tienen ingresos menores a 17 mil 800 pesos al mes.

Y es que esta nueva convocatoria busca echarle la mano a familias que actualmente no pueden entrar a un crédito hipotecario tradicional y acercarles una opción de acceso a vivienda mediante financiamiento social. Por eso, aquí te decimos dónde están estos módulos en Edomex.

Vivienda Bienestar en Edomex: ¿en qué municipios están los módulos de CONAVI?

Uno de los puntos clave para quienes quieren entrar al programa es que el registro no está disponible en todos los municipios del Estado de México. De acuerdo con la convocatoria, los módulos de atención de la CONAVI fueron instalados únicamente en:

Cuautitlán Izcalli.

Axapusco.

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CONAVI llega a Edomex: ¿quiénes pueden registrarse en Vivienda Bienestar?

Para participar en el programa es necesario cumplir con:

No contar con vivienda propia.

No tener un crédito vigente del Infonavit.

No tener un crédito vigente del Fovissste.

No contar con financiamiento activo de otra institución de vivienda.

Tener ingresos mensuales menores a 17 mil 800 pesos.

Además, cumplir con estos requisitos no significa que el apoyo se entregue automáticamente, ya que la Conavi también considera criterios de atención prioritaria para definir a las personas beneficiarias.

¿Qué documentos debes llevar al módulo de CONAVI?

Si quieres realizar tu registro, deberás presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP de la persona solicitante.

CURP de los dependientes económicos, en caso de tenerlos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

Documento que acredite matrimonio o concubinato, cuando corresponda.

En caso de que la persona solicitante o algún integrante de su familia tenga una discapacidad permanente, también deberá presentar un certificado médico emitido por una institución pública de salud.

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¿Hasta cuándo estará abierto el registro de Vivienda para el Bienestar?

La CONAVI informó que el registro para Vivienda Bienestar estará disponible hasta el próximo 2 de agosto.

Por eso, las personas interesadas deben acudir dentro del periodo establecido a alguno de los módulos habilitados, con la documentación completa para evitar contratiempos.

Ojo, porque entregar la solicitud no significa que el apoyo esté aprobado automáticamente. Recuerda que la autoridad realizará una revisión para confirmar que cada persona cumpla con los requisitos y con los criterios de prioridad establecidos.

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