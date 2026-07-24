Jóvenes Construyendo el Futuro abre nuevas vinculaciones en agosto: cómo registrarse al apoyo de 9 mil pesos

El registro de Jóvenes Construyendo el Futuro permanece abierto antes de la nueva etapa de vinculaciones que comenzará en agosto.

Ya falta poco para que Jóvenes Construyendo el Futuro abra una nueva etapa de vinculaciones con centros de trabajo en todo México. Aunque las postulaciones arrancarán durante agosto, las personas interesadas todavía están a tiempo de dejar listo su registro en la plataforma.

La idea del programa es que los jóvenes puedan agarrar experiencia, aprender nuevas habilidades y prepararse para el mundo laboral en empresas, negocios, talleres, organizaciones e instituciones públicas.

Una vez dicho esto, hablemos de cómo es el registro.

¿Cómo registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro se realiza completamente en línea desde la plataforma oficial del programa:

Ingresa a: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ Selecciona la opción “Regístrate como aprendiz”. Después tendrás que llenar los datos que te solicite el sistema. Confirma tu información personal. Registra tu domicilio exacto. Y sube la fotografía que te piden. Descarga y acepta la carta compromiso.

Y listo. Registro terminado.

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¿Cuáles son los requisitos de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los requisitos del programa son:

Tener 18 y 29 años al momento de incorporarse.

No estar estudiando.

No contar con un empleo al momento de ingresar al programa.

¿Cuánto dinero entrega Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Durante 2026, las y los aprendices reciben un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos mientras participan en su proceso de capacitación.

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¿Qué beneficios reciben los aprendices además del apoyo económico?

Además del apoyo mensual, quienes forman parte del programa cuentan con cobertura médica a través del IMSS. En total, los beneficios incluyen:

Apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos.

Capacitación laboral durante 12 meses.

Seguro médico del IMSS.

Cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Constancia de capacitación al finalizar el programa.

¿Qué pasa después de postularse a un centro de trabajo?

Cuando arranque la etapa de vinculaciones en agosto, las personas registradas podrán elegir un centro de trabajo y enviar su solicitud.

Después de postularse, también deberán ponerse en contacto con el lugar seleccionado para programar un encuentro. A partir de ahí, el centro tendrá cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud.

Si la respuesta no es favorable, la persona aspirante podrá regresar a la plataforma y buscar otra opción disponible.

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¿Qué recibes al terminar Jovenes Construyendo el Futuro?

Al completar los 12 meses de formación, las y los participantes reciben un documento oficial que reconoce las habilidades y conocimientos adquiridos durante su estancia en el centro de trabajo.

De acuerdo con datos del programa, siete de cada diez egresados han logrado incorporarse a un empleo o desarrollar una actividad productiva después de terminar su capacitación. Por eso, Jóvenes Construyendo el Futuro puede ser una alternativa para quienes buscan agarrar experiencia laboral, aprender nuevas herramientas y tener más oportunidades al momento de buscar trabajo.

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