FIFA investigará a Argentina por los incidentes en la Final ante España

Desde que se confirmó la final entre España y Argentina, hubo varias polémicas envueltas antes de la Final del Mundial 2026.

Altercado entre Argentina y España después del silbatazo final / NurPhoto Ampliar

Abucheos y declaraciones polémicas

Primero en la rueda de prensa en Nueva York, los aficionados argentinos que se dieron cita en el evento, abuchearon al entrenador Luis de la Fuente apenas arrancó a hablar.

Justo después del incidente, el técnico español mencionó que a él lo que le inculcaron fue el respeto cuando alguien más tenía la palabra, algo que dejó callada a toda la sala.

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También el defensor del Athletic Club de Bilbao, Aymeric Laporte mencionó lo siguiente: “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados”.

Por lo que aunado a ser la lucha por el título, la Final ya estaba encendida desde días previos. En el juego, la banca española reclamó cada falta por parte de la Albiceleste, ya que consideraban que era excesiva.

Expulsión a Enzo Fernández / Richard Sellers/Allstar Ampliar

En el agregado del segundo tiempo, Enzo Fernández se fue expulsado por doble amarilla, por lo que dejó a Argentina con un jugador menos para todo el tiempo extra.

Los dirigidos por Lionel Scaloni no resistieron y al minuto 106, Ferran Torres remató el pase de cabeza de Nico Williams para poner el único tanto del partido y con el que España conquistó su segunda estrella.

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¿Qué pasó después del silbatazo final?

Los españoles que se encontraban en el banquillo salieron corriendo a festejar con los jugadores en el terreno de juego, ahí fue donde tanto Leandro Paredes y Nahuel Molina agredieron físicamente a Rodri, Gavi y Eric García.

Ante esto, según el medio Sky Sports News, la FIFA investigará a la Selección Argentina y evaluará que sanciones imponer a los jugadores involucrados. El jugador de Boca Juniors se fue expulsado por sus acciones.