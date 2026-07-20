Kylian Mbappé consigue otro récord: Bota de Oro en Mundiales consecutivos
El delantero del Real Madrid se hizo de otro récord, conquistó por segunda vez la Bota de Oro de la Copa del Mundo.
Kylian Mbappé sigue consiguiendo hitos históricos en el Mundial 2026. Aparte de ser el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, también es el primer jugador en conseguir dos Botas de Oro.
Mundial histórico para Mbappé
A pesar de no haber conseguido el título para su selección, el delantero francés tuvo una participación que no se había visto antes en la historia de un Mundial.
Anotó 10 goles en 8 partidos, algo que no se veía desde Gerd Müller en México 1970. Además se unió a la selecta lista de jugadores en alcanzar los dos dígitos en anotaciones en un Mundial.
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¿Qué jugadores han marcado 10 goles en un Mundial?
Sándor Kocsis fue el primer futbolista en alcanzar esa cifra, fue en Suiza 1954, anotó 11 goles y ayudó a que Hungría llegara a la final, aunque perdieron contra Alemania.
Just Fontaine ha sido el jugador que más goles ha marcado en una Copa del Mundo, fue en Suecia 1958 y tuvo 13 tantos. Cuatro anotaciones en el partido por el tercer lugar para Francia.
Por último, Gerd Müller marcó 10 goles en México 1970, logró dos hat-tricks consecutivos en los triunfos ante Bulgaria y Perú.
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Tabla de goleo del Mundial 2026
- Kylian Mbappé con 10 goles
- Lionel Messi con 8 goles
- Erling Haaland con 7 goles
- Jude Bellingham con 7 goles
- Ousmane Dembélé con 6 goles
- Harry Kane con 6 goles
- Mikel Oyarzabal con 5 goles
- Vinicius Jr con 4 goles
- Julián Quiñones con 4 goles
- Ismaila Sarr con 4 goles