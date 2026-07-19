Claudia Sheinbaum y Donald Trump coinciden en la final del Mundial 2026 en Nueva York / Eva Marie Uzcategui - FIFA

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España reunió a las grandes figuras del futbol, pero también dejó una de las imágenes políticas más llamativas del torneo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presenció el partido junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, desde el palco de honor del Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum / Eva Marie Uzcategui - FIFA Ampliar

La mandataria mexicana acudió al encuentro después de aceptar una invitación directa de Trump, en una aparición que tuvo un significado mucho mayor al deportivo. En la zona de autoridades también estuvieron el primer ministro de Canadá, Mark Carney; la primera dama estadounidense, Melania Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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De esta manera, los representantes de México, Estados Unidos y Canadá coincidieron durante el cierre del primer Mundial organizado conjuntamente por tres naciones.

Sheinbaum fue recibida por mexicanos antes de la final

Antes de trasladarse al estadio ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Sheinbaum fue recibida en Manhattan por integrantes de la comunidad mexicana. Mariachis, flores y muestras de apoyo acompañaron su llegada a Nueva York durante las primeras horas del domingo.

Ya en el recinto, la presidenta apareció con un saco oscuro y una flor colocada en la solapa. Las cámaras la captaron conversando con Mark Carney y Melania Trump antes del inicio del encuentro, además de presenciar los himnos nacionales y el protocolo oficial de la final.

Trump, por su parte, llegó en el helicóptero presidencial y tomó su lugar cerca de Infantino. El mandatario estadounidense también fue visto junto al trofeo de la Copa del Mundo antes del duelo entre Argentina y España.

🔴 Llega la presidenta Claudia Sheinbaum al MetLife Stadium para la gran final del Mundial 2026.



La mandataria fue invitada por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien también invitó al primer ministro de Canadá, Mark Carney. pic.twitter.com/DtX10Ag2WN — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 19, 2026

Una imagen con peso político y diplomático

La presencia conjunta de Sheinbaum, Trump y Carney fue interpretada como una demostración de coordinación entre los tres países organizadores, en un momento marcado por asuntos comerciales, migratorios y de seguridad en América del Norte.

Sheinbaum había explicado que consideraba importante que las tres naciones anfitrionas estuvieran representadas en el último partido del torneo. Su asistencia también llamó la atención porque no había acudido previamente a los encuentros celebrados en territorio mexicano.

Así, la final del Mundial 2026 no solo coronó al nuevo campeón. El palco de autoridades también se convirtió en un escenario diplomático de alto nivel, con Claudia Sheinbaum y Donald Trump como protagonistas de una de las fotografías más comentadas del cierre mundialista.