Tom Cruise se roba el show en la Final con un histórico mensaje sobre el fútbol que se hizo tendencia mundial / Justin Setterfield

Antes de que el balón empezara a rodar en la gran Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, una figura inesperada se robó el protagonismo. Tom Cruise, el eterno ídolo de Hollywood, apareció frente a miles de aficionados reunidos en el estadio y, con la voz quebrada por la emoción, les entregó un mensaje que ya es histórico.

Tom Cruise / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Qué dijo Tom Cruise?

“Celebremos un torneo que unió al mundo”, dijo el actor, mirando directamente a la cámara y a la multitud que lo ovacionaba. No fue un discurso de actor. Fue un discurso de fan. Cruise, visiblemente conmovido, recordó cómo durante estas semanas el fútbol consiguió lo que la política y las diferencias culturales muchas veces no logran: poner a naciones enteras a vibrar al mismo ritmo.

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Habló del respeto entre hinchas rivales, de las lágrimas compartidas, de las banderas que ondeaban juntas en las tribunas y de ese poder inexplicable del deporte para generar puentes donde antes solo había fronteras.

Tom Cruise gives an inspirational speech while opening the FIFA #WorldCup final:



"So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. This is greatness."



(via FOX) pic.twitter.com/xNxQPhnaqA — Variety (@Variety) July 19, 2026

“Durante un mes hemos visto a árabes, europeos, africanos, asiáticos y latinoamericanos abrazarse después de un gol. Eso no tiene precio. Esta noche no gana solo un equipo. Gana el fútbol. Gana la humanidad que aún cree en las emociones compartidas”, expresó con esa intensidad que lo caracteriza.

El video del momento ya suma decenas de millones de vistas en pocas horas. En redes sociales, el mensaje de Cruise se convirtió en tendencia mundial. Jugadores de ambas selecciones finalistas compartieron el clip, y hasta los más escépticos reconocen que el actor logró capturar el espíritu de esta edición del torneo como pocos lo habían hecho.