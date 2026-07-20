Mundial 2026: Fallecidos y heridos en Argentina durante la Final

Aficionados reunidos en el Fan Fest en Buenos Aires / NurPhoto

En la Final del Mundial 2026 en Argentina, se reportaron tres muertes mientras se disputaba el encuentro, asimismo hubo varios lesionados en las aglomeraciones en distintos puntos del país.

Fans observando a Argentina en Buenos Aires / Tobias Skarlovnik Ampliar

En Rosario, una mujer de 45 años, Érica Silvana falleció tras caer de un vehículo en movimiento mientras participaba en una caravana.

En Neuquén, un hombre murió y otras tres resultaron heridas después de una explosión de un juego pirotécnico después de que finalizara el partido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber: así fue el show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026

Un informe de la policía local explicó que el artefacto explotó sin previo aviso, se encontraba cerca de un grupo de personas. Las personas heridas fueron llevadas a un hospital.

En Buenos Aires, mientras transcurría el encuentro, un hombre de 67 años falleció después de tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Argentinos en el Fan Fest en Dallas / The Dallas Morning News/Hearst N Ampliar

También los servicios de emergencia acudieron para asistir a distintas personas por accidentes o cuadros médicos durante y después del partido entre España y Argentina.

En una hospital en la capital argentina, un hombre de 88 años tuvo que ser reanimado y otro 16 años menor, fue trasladado por dificultades respiratorias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así fue la Ceremonia de Clausura de la Copa del Mundo 2026; iShowSpeed, Tom Cruise y más

Violencia tras el silbatazo final

Según información de la policía, 12 personas fueron detenidas mientras se intentaban desalojar a aficionados en el Obelisco después de que Argentina cayera por la mínima ante la Roja.

Con el enojo encima, los aficionados arrojaron botellas y otros objetos a la policía. Mientras que los elementos de seguridad disparaban balas de goma y lanzaban gases lacrimógenos para tratar de calmarlos.