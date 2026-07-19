¡España Campeona del Mundo 2026! Derrotó a Argentina en una final de infarto y Ferran Torres arruinó el adiós de Messi

En una final de infarto que se resolvió en la prórroga, España se proclamó campeona del Mundo 2026 al vencer 1-0 a la defensora del título, Argentina, en el Estadio de Nueva Jersey. Un gol de Ferran Torres en el minuto 108 puso fin a un duelo dominado por la posesión española y la heroicidad argentina con 10 hombres tras la expulsión de Enzo Fernández. Lionel Messi se despidió del Mundial sin poder revalidar el título.

Lionel Messi, Lamine Yamal / Hannah Peters - FIFA Ampliar

Primer tiempo: Dominio sin premio

España salió con intensidad y controló el balón desde el minuto 1. Lamine Yamal y Dani Olmo generaron peligro constante, pero Emiliano “Dibu” Martínez se erigió como muro infranqueable. Argentina, sin remates al arco en los 90 minutos, apostó por la solidez defensiva y contragolpes liderados por Messi. El partido se fue al descanso 0-0.

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Segundo tiempo: Expulsión y sufrimiento albiceleste

La Roja aumentó la presión. En el 90+3′, Enzo Fernández vio la segunda amarilla por una dura entrada sobre Pau Cubarsí y dejó a Argentina con 10. A pesar de la inferioridad numérica, el Dibu Martínez salvó un tiro libre de Yamal en el 90+8′ con una parada antológica. El partido se fue a la prórroga.

Prórroga: El momento decisivo

En el segundo tiempo extra, España rompió el muro. Nico Williams asistió con un pase atrás y Ferran Torres definió con un potente disparo cruzado (1-0, min. 108). Argentina intentó reaccionar, pero el cansancio y la inferioridad fueron decisivos. Un gol de Nico Williams fue anulado por falta previa.

Alexis Mac Allister, Mikel Oyarzabal / Carl Recine Ampliar

Final: ¡España campeona!

Tras 120 minutos de alta tensión, España levantó su segunda Copa del Mundo (tras 2010). Argentina, que llegó con remontadas heroicas, se va con la frente alta tras un torneo memorable para Messi.