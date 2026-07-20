Los festejos continúan en España con la presencia de la Selección ganadora de la Copa de Futbol FIFA 2026
Este lunes los seleccionados españoles visitarán a los Reyes, al Presidente y luego festejarán con sus compatriotas en La Rua, comparte el periodista, David del Río.
Con el triunfo de la Selección de España con un marcador 1-0 contra la Selección Argentina, 25 mil almas se reunieron en la Plaza de Colón para celebrar la final de Copa de Futbol FIFA 2026. Plaza de La Cibeles, Gran Vía y calles aledañas fueron bloqueadas por el “desmadre” armado por los españoles que al filo de la media noche concluyeron bastante en paz, compartió el periodista corresponsal de W Radio en España, David del Río.
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En el espacio de “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin, detalló que el partido se vivió hasta el minuto 106 con angustia y preocupación por que para los penales los argentinos son especialistas.
Pese a ser un saldo, blanco, se registró la muerte de un menor de 13 años en un pueblo de Salamanca por la caída de una fuente en la que acostumbran a meterse a celebrar. En Barcelona hubo algunos detenidos.
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La fiesta se vivió en grande y en las calles quedan las secuelas con la basura.
La Selección de España llegó a Madrid
Este lunes han llegado los jugadores a la Plaza de España con sus familiares. La Copa llegó con Rodrigo, jugador que habría “invitado a Trump a salirse de la foto”.
¿Cuál es la agenda de la Selección Española para este lunes?
Los seleccionados visitarán a las 3 de la tarde el Palacio de la Zarzuela, a ver a los Reyes; a las 5:00 al Palacio de la Moclova a visitar al presidente Pedro Sánchez y luego subirán a un autobús descapotado para comenzar la fiesta en La Rua, en donde calcula festejarán con un aforo de 60 mil compatriotas para poner el cierre a esta Copa del Mundo.