España conquista el Mundial 2026; Claudia Sheinbaum felicita al campeón y destaca la organización conjunta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó formalmente a la selección de España por alzarse como campeón de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La mandataria dirigió un mensaje con motivo del término del certamen deportivo, al cual calificó como una jornada de unión entre los pueblos y un ejemplo de la capacidad del deporte para vincular a las naciones.

España resultó campeón del Mundial 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Te podría interesar: ¡España Campeona del Mundo 2026! Derrotó a Argentina en una final de infarto y Ferran Torres arruinó el adiós de Messi

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el Mundial 2026?

Sheinbaum reconoció a la población mexicana por el desarrollo de México como sede de la justa mundialista, y a la Selección Nacional por el papel desempeñado durante la competencia.

“Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo". —

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra… pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

También puedes leer: Claudia Sheinbaum y Donald Trump coinciden en la final del Mundial 2026 en Nueva York

¿Quiénes asistieron a la final del Mundial 2026?

La mandataria mexicana presenció el partido final disputado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, tras una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante el encuentro y la posterior ceremonia de premiación coordinada por la FIFA, Sheinbaum compartió el palco de honor y el protocolo oficial junto con el presidente estadounidense y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Eva Marie Uzcategui - FIFA Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información