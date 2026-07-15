Argentina vs Inglaterra: FIFA investiga manta de las Malvinas y evalúa sanción / Sebastian Frej

La Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras una épica remontada ante Inglaterra (2-1) en Atlanta. Pero más allá del fútbol, el momento que más dio que hablar fue la aparición de una manta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, desplegada por jugadores como Giovani Lo Celso y otros compañeros durante los festejos en el campo.

Inglaterra vs Argentina / MB Media Ampliar

Este gesto, cargado de simbolismo histórico para los argentinos, revive el eterno reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y genera dudas: ¿enfrentará la AFA una sanción de la FIFA?

El contexto del incidente

• La manta se mostró después del pitazo final, en plena celebración sobre el césped.

• Giovani Lo Celso fue uno de los principales protagonistas al exhibirla primero.

• Previamente, la organización del partido (considerado de “alto riesgo” por el historial) prohibió el ingreso de banderas, remeras o mensajes alusivos a Malvinas para evitar provocaciones.

A pesar de eso, los jugadores argentinos optaron por el gesto en el campo, en un ambiente de euforia tras eliminar a un rival histórico.

Las Malvinas son argentinas / Shaun Botterill Ampliar

¿Qué dice el Código Disciplinario de la FIFA?

La FIFA tiene tolerancia cero con mensajes políticos en eventos futbolísticos. Artículos relacionados con “conducta ofensiva”, “violación de los principios del juego limpio” y “acciones políticas” podrían aplicarse.

Posible sanción:

• Multa económica a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): entre 10.000 y 30.000 francos suizos (aprox. 11.000 a 33.000 dólares).

• Posible sanción individual al jugador involucrado (en este caso, principalmente Lo Celso).

• No afectaría la participación en la final contra España. Es una medida administrativa, no deportiva grave.

Argentina celebra pase a la final / Alex Livesey - Danehouse Ampliar

Antecedentes

No es la primera vez. Antes del Mundial de Brasil, jugadores argentinos posaron con una manta idéntica antes de un amistoso vs. Eslovenia. La FIFA investigó, abrió proceso y terminó multando a la AFA con 30.000 francos suizos. Solo fue económico, sin más consecuencias.

En casos recientes como cánticos en vestuario tras partidos en este mismo Mundial, la FIFA ha desestimado reclamos de Inglaterra y no aplicó castigos mayores.