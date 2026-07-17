España vs Argentina historial: cuántas veces se han enfrentado y cuál fue su único duelo en un Mundial

España y Argentina disputarán la Final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Aunque será la primera vez que definan una Copa del Mundo, ambas selecciones ya cuentan con una amplia historia de enfrentamientos, incluida una única cita mundialista hace seis décadas.

Lamine Yamal / Rob Newell - CameraSport Ampliar

¿Cuántas veces se han enfrentado España y Argentina?

El partido del próximo domingo será el decimoquinto enfrentamiento entre España y Argentina. A lo largo de su historia, ambos combinados nacionales se han visto las caras principalmente en partidos amistosos, construyendo una rivalidad con resultados para ambos lados.

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El antecedente más reciente favorece ampliamente a La Roja. En marzo de 2018, España goleó 6-1 a la Albiceleste en un amistoso disputado en Madrid, en un encuentro que expuso las dificultades del equipo dirigido entonces por Jorge Sampaoli. Aquella noche, Diego Costa, Isco, Thiago Alcántara, Iago Aspas y compañía firmaron una de las derrotas más duras de Argentina en la última década.

Antes de ese compromiso, ambas selecciones también se enfrentaron en Buenos Aires en 2010, pocos meses después de que España conquistara el Mundial de Sudáfrica. En esa ocasión, Argentina se impuso como local y tomó revancha de la derrota sufrida un año antes, cuando el conjunto dirigido por Vicente del Bosque había ganado 2-1 en otro amistoso internacional.

¿España y Argentina ya jugaron una Final del Mundial?

No. La Final del Mundial 2026 será la primera ocasión en la historia en la que España y Argentina disputen un título mundial frente a frente.

Pese a ser dos de las selecciones más importantes del fútbol internacional, nunca antes habían coincidido en una final de la Copa del Mundo. Esto convierte al duelo en un capítulo inédito dentro de una rivalidad con más de medio siglo de antecedentes.

Selección Argentina / Buda Mendes Ampliar

¿Cuál fue el único España vs Argentina en un Mundial?

Aunque parezca sorprendente, España y Argentina solo se enfrentaron una vez en la historia de las Copas del Mundo.

Ese partido se disputó hace 60 años, cuando ambas selecciones coincidieron en la fase de grupos del torneo. La victoria fue para la Albiceleste gracias a un doblete de Luis Artime, mientras que Pirri, una de las grandes figuras del fútbol español, marcó el empate momentáneo para La Roja.

Desde entonces, nunca volvieron a cruzarse en una Copa del Mundo, por lo que la Final del Mundial 2026 marcará apenas el segundo enfrentamiento mundialista entre ambos países y el primero con el trofeo en juego.

¿Cuál es el balance histórico entre España y Argentina?

Aunque el historial ha sido parejo en distintos periodos, los últimos enfrentamientos han demostrado que ambos equipos suelen protagonizar partidos de alto nivel.

Argentina presume tres títulos mundiales y buscará conquistar el bicampeonato, mientras que España intentará levantar su segunda Copa del Mundo después de la obtenida en Sudáfrica 2010.

La goleada española de 2018 sigue siendo el recuerdo más fresco entre ambas selecciones, pero el contexto actual es completamente distinto. Ahora se enfrentarán con una generación renovada por parte de La Roja y una Albiceleste que llega como campeona defensora del título.

España vs Argentina / Visionhaus Ampliar

¿Por qué no se jugó la Finalissima entre España y Argentina?

España y Argentina debían enfrentarse previamente como campeones de la Eurocopa y la Copa América en la Finalissima, torneo que reúne a los monarcas de Europa y Sudamérica.

Sin embargo, el partido nunca pudo disputarse. La sede prevista era Doha, pero el conflicto en Oriente Medio complicó la organización del evento y las federaciones involucradas no lograron encontrar una nueva fecha ni una alternativa para celebrar el encuentro. El destino terminó reservando ese choque para un escenario mucho más importante: la Final del Mundial.

¿Qué está en juego en la Final del Mundial 2026?

Estadio Nueva York Nueva Jersey será testigo de un duelo histórico. España buscará conquistar su segunda estrella y confirmar el éxito de su nueva generación, mientras que Argentina intentará defender el título obtenido cuatro años atrás y convertirse en bicampeona del mundo, una hazaña reservada para muy pocas selecciones.

Más allá del historial, la Final del Mundial 2026 escribirá un nuevo capítulo entre dos potencias del fútbol internacional. El ganador levantará la Copa del Mundo y dejará atrás cualquier antecedente para entrar directamente en la historia.