Final del Mundial 2026: El Pantano, el estadio donde Pelé jugó su último partido profesional / George Tiedemann

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, un recinto construido sobre el histórico complejo Meadowlands, conocido como “El Pantano” (The Swamp). El lugar guarda un sitio especial en la historia del fútbol, ya que ahí Pelé disputó el último partido de su carrera profesional con el New York Cosmos.

Pelé / Friedemann Vogel Ampliar

¿Por qué llaman “El Pantano” al estadio de la final del Mundial 2026?

El complejo deportivo Meadowlands, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, es conocido entre los aficionados locales como The Swamp (El Pantano) debido a que fue construido sobre una zona de humedales.

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Se encuentra a unos ocho kilómetros de Manhattan y desde hace décadas es uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos. Actualmente alberga al Estadio Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026 y casa de los equipos de la NFL, Giants y Jets.

Con capacidad para más de 82 mil espectadores, será el escenario donde España y Argentina definirán al nuevo campeón del mundo.

Pelé escribió aquí el último capítulo de su carrera

Mucho antes del actual estadio, en ese mismo complejo se encontraba el antiguo Giants Stadium, hogar del legendario New York Cosmos.

Fue ahí donde Edson Arantes do Nascimento, Pelé, disputó su último partido como futbolista profesional en 1977, cerrando una carrera que cambió para siempre la historia del deporte.

La despedida del brasileño convirtió al recinto en uno de los lugares más emblemáticos del fútbol en Estados Unidos, décadas antes de que el país organizara la Copa del Mundo de 2026.

Pelé escribió el último capítulo de su carrera / Bettmann Ampliar

¿Cómo ayudó Pelé a impulsar el fútbol en Estados Unidos?

La llegada de Pelé al New York Cosmos en 1975 marcó un antes y un después para el crecimiento del fútbol estadounidense.

Su fichaje disparó la asistencia a los estadios y colocó a la NASL en el mapa internacional. El proyecto también reunió a figuras de talla mundial como Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, Giorgio Chinaglia y, posteriormente, Johan Cruyff, quien disputó partidos de exhibición con el club.

El impacto trascendió lo deportivo. Incluso el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, aseguró que la contratación de Pelé representaría un impulso decisivo para el desarrollo del fútbol profesional en el país.

Un estadio que ha sido sede de momentos históricos

Desde que el Cosmos se mudó al Meadowlands en 1977, el complejo ha recibido algunos de los eventos futbolísticos más importantes celebrados en territorio estadounidense.

Además de encuentros internacionales y partidos de clubes, el recinto fue consolidándose como una referencia para grandes espectáculos deportivos hasta convertirse en la sede elegida por la FIFA para albergar la final del Mundial 2026.

Este domingo volverá a ser protagonista con el partido que definirá al campeón del torneo más grande en la historia de las Copas del Mundo, con 48 selecciones y 104 encuentros.

¿Cuánta audiencia tendrá la final del Mundial 2026?

La FIFA espera que la final entre España y Argentina alcance una audiencia global histórica.

Las estimaciones apuntan a que el partido podría superar los 1,400 millones de espectadores que siguieron la final de Catar 2022, consolidándose como uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Además del título mundial, el encuentro quedará ligado a un escenario que reúne pasado y presente del fútbol: el mismo lugar donde Pelé puso fin a su carrera ahora recibirá a un nuevo campeón del mundo.

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Próximos pasos

España y Argentina cerrarán su preparación en Nueva Jersey antes de disputar la final del Mundial 2026 este domingo. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México), cuando “El Pantano” volverá a escribir una página histórica al coronar al nuevo campeón del mundo en un escenario que ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes del fútbol en Estados Unidos.