PAN denuncia ante la FGR a Gonzalo López Beltrán y a la SEMAR por descarrilamientos del Tren Interoceánico

El Partido Acción Nacional (PAN), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR) por presuntas responsabilidades relacionadas con los descarrilamientos del Tren Interoceánico.

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¿Qué denunció el PAN ante la FGR?

En conferencia de prensa, la coordinadora nacional de Medio Ambiente del CEN del PAN, Priscila Vera Hernández, informó que la querella busca que se investiguen tanto el reciente descarrilamiento como el ocurrido hace varios meses en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, donde fallecieron 14 personas y varias más resultaron lesionadas.

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Acompañada por el diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario del PAN, Federico Döring Casar, así como integrantes de la dirigencia del PAN en la Ciudad de México, Priscila Vera afirmó que hasta el momento no han sido llamados a declarar ni los constructores de la obra ni Gonzalo López Beltrán, a quien el PAN señaló como supervisor honorífico del proyecto, por lo que exigió que las investigaciones lleguen “hasta las últimas consecuencias”.

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¿Qué pide investigar Acción Nacional?

Por su parte, Federico Döring sostuvo que, tras el primer siniestro, el Gobierno Federal minimizó lo ocurrido y descartó responsabilidades de López Beltrán.

Agregó que los descarrilamientos deben investigarse más allá de la actuación del maquinista y revisarse las condiciones en que fueron ejecutadas las obras de rehabilitación y construcción de la infraestructura ferroviaria.

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Los legisladores panistas solicitaron a la Fiscalía General de la República una investigación integral sobre la instrumentación de la obra, los contratos y las posibles omisiones de los responsables, al considerar que no debe limitarse la indagatoria a un posible exceso de velocidad del tren.

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Durante el posicionamiento también participaron integrantes del PAN en la Ciudad de México, quienes señalaron que estos hechos no deben quedar impunes y sostuvieron que se trata de casos en los que presuntos actos de corrupción habrían puesto en riesgo la vida de las personas.

Finalmente, los panistas expresaron su confianza en que la Fiscalía dará trámite a la denuncia y esclarecerá las responsabilidades derivadas de los accidentes registrados en el Tren Interoceánico, particularmente el ocurrido en Oaxaca, donde murieron 14 pasajeros.

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