Tren Interoceánico: pasamos de revisar la caja negra a la caja opaca, como en la Línea 12, señala especialista

La solución más fácil al caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico fue la que determinaron las autoridades, con opacidad como en la Línea 12, señaló el especialista en infraestructura ferroviaria, Eduardo Ramírez Cato.

El accidente del Tren Interoceánico que dejó un total de 14 personas fallecidas y más de 100 heridos, derivó en un resultado de la Fiscalía General de la República en el que ningún integrante del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec adscrito a la Marina tiene responsabilidad penal; sin embargo, se señaló a tres personas como probables responsables del accidente ocurrido el 28 de diciembre del 2025, una de ellas prófuga. El especialista en infraestructura ferroviaria, Eduardo Ramírez Cato, señaló que “lo peor de todo es que un comité de trasparencia fue el que determinó la improcedencia; sigue un mismo esquema que la Línea 12”.

¿A quién protege la #FGR?



“Lo peor es que un comité de transparencia del #TrenInteroceánico fue el que determinó no dar transparencia a los datos y los resguardaron por cinco años (…) Muy parecido a la #Línea12. Es decir, mismo esquema: quién gobernaba, quién está en la… pic.twitter.com/tduAyyQAPd — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 9, 2026

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Ramírez Cato afirmó que en el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico “pasamos de la revisión de la caja negra a la caja opaca”, pues afirmó que “quedó a salvo la reputación de la gente de la Marina, cuando el punto es que los carros tan largos que alguien decidió comprar y utilizar en una zona de curvas tan cerradas, es una de las causas”.

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Fallas señaladas en el Accidente Tren Interoceánico

“El decir que la locomotora volcó es imposible, no vuelcan, salen de la vía, parece que todo se arregló para cubrir las cosas de la manera más adecuada, no sé que destino le venga a la tripulación que está en prisión y la persona que está prófuga, pero si bien iban a velocidad mayor hay el alternante de que el velocímetro no estaba en kilometro por hora, estaba a millas por hora”.

Resaltó que a pesar de conocer las especificaciones de los carros que circulan por estas vías se compraron y usaron, por ello, afirmó que: “a quien están protegiendo es a quien compró esos carros y de usarlos así, por más especificaciones que diga la Fiscalía”.

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Impacto nacional tras el Accidente Tren

Finalmente, señaló que “independientemente de las muertes, todo el país sale dañado porque los impuestos se utilizaron mal, esto debería de ofendernos a todos los mexicanos”. Y garantizó que “esos carros no van a volver a circular”.