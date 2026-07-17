Monreal rechaza fractura de Morena y responde al PRI por presunto resquebrajamiento

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal rechazó que los escándalos de corrupción y desencuentros entre morenistas y su aliados vayan a generar una desbanda de militantes hacia otros partidos o el resquebrajamiento de la 4T como afirma el jefe de los senadores del PRI, Manuel Añorve.

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¿Qué respondió Monreal a las críticas del PRI?

El zacatecano dijo confiar en que los problemas internos se resolverán con diálogo y serenidad. Aseguró que a Morena y a la 4T no le va a pasar lo que le ocurre al partido tricolor que ese si, se esta desmoronando.

“Manuel Añorve es un senador del PRI que tiene experiencia en ese tipo de resquebrajamientos. Así le sucedió al PRI. A nosotros no nos va a suceder eso. Yo le tengo respeto a Manuel, pero no nos va a suceder eso, vamos a mantenernos firmes en la navegación”. — Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados

¿Qué dijo sobre el respaldo a los migrantes mexicanos?

Respecto a que el PRI no apoyó el pronunciamiento conjunto del Congreso mexicano en favor de nuestros paisanos migrantes que son perseguidos y agredidos por agentes migratorios estadunidenses, Ricardo Monreal dijo lamentar esa falta de solidaridad, sobre todo del líder nacional del PRI Alejandro Moreno, quien descalificó acremente el exhorto presidencial y con ello se perdió la oportunidad de que México mostrara unidad en la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos.

“Eso es lamentable. Yo tengo respeto por el dirigente del PRI, creo que era una buena oportunidad para que, juntos, fuéramos a defender este clima de xenofobia, de racismo, de persecución que están sufriendo los migrantes mexicanos y los migrantes de todo el mundo. Era una oportunidad para expresar unidad nacional en la defensa de los <b>derechos humanos</b> de nuestros hermanos en Estados Unidos creo que dejaron pasar una gran oportunidad el PRI y el PAN”. — Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados

¿Qué acciones anunció la Cámara de Diputados?

Finalmente, Ricardo Monreal reiteró que en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados enviará una carta, a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales, en la que expresará su condena a las agresiones de los migrantes mexicanos y exigirá se aplique las sanciones correspondientes contra los responsables de estas violaciones a los derechos humanos.

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