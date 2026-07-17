PRI propone ampliar la licencia de paternidad de 5 a 20 días con goce de sueldo

Diputado del PRI propone ampliar de 5 a 20 días las licencias por paternidad con goce de sueldo

El diputado federal Emilio Suárez Licona propuso reformas a la Ley Federal del Trabajo para ampliar las licencias de paternidad a las que tienen derecho los trabajadores.

Pues actualmente, se otorga únicamente 5 días de permiso a los padres, frente a los 84 días de licencia de maternidad, o sea casi 16 veces las licencias maternas, lo que genera una marcada desigualdad de género.

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¿Qué propone la reforma sobre la licencia de paternidad?

Por ello, su iniciativa busca equilibrar este derecho y ampliar de cinco a 20 días de permiso con goce de sueldo y hasta 30 días en caso de complicaciones en el parto o con el bebé.

El legislador del PRI destacó que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y los cambios sociales exigen un marco normativo que asegure la corresponsabilidad en la crianza y combata la discriminación laboral.

Emilio Suárez Licona, diputado priista del PRI Ampliar

¿En qué se basa la iniciativa?

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterios que obligan a homologar las licencias de paternidad con las de maternidad, reconociendo el interés superior de la niñez.

Dijo que el proyecto de ley se basa en experiencias internacionales, donde países como España, Suecia y Noruega han avanzado hacia la igualdad en permisos parentales, y en datos nacionales que evidencian el uso marginal de las licencias de paternidad en México.

Con esta reforma, el diputado Suárez Licona busca que el Estado mexicano garantice condiciones laborales que permitan a los padres estar presentes en los primeros días y semanas de vida de sus hijos, fortaleciendo la equidad de género y el desarrollo integral de la niñez.

Finalmente, el legislador del tricolor consideró que México tiene la obligación convencional y constitucional de adoptar las normas necesarias para ampliar progresivamente los derechos laborales relacionados con la corresponsabilidad parental.

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