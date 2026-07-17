Maru Campos criticó al Gobierno Federal de usar su caso para limpiar el nombre de Morena

María Eugenia Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, criticó al Gobierno Federal por no tratar el caso de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, quien buscaba reunirse con autoridades de Estados Unidos para filtrar información de seguridad, con el mismo rigor como lo hicieron con ella.

Desde sus redes sociales, Maru Campos publicó un video donde asegura que usaron su caso para limpiar a Morena, además de intentar desviar la atención.

¿Qué dijo Maru Campos sobre el caso de Marina del Pilar?

Campos Galván dijo coincidir con las declaraciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, al señalar que se trata de casos distintos, debido a que el contexto y las circunstancias son diferentes.

La gobernadora de Chihuahua enfatizó que entregar información relacionada con la seguridad nacional del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria.

“Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio Gobierno del Estado de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En cambio, en Chihuahua hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos, ¿y aun así Morena me señala a mí?”, expresó la gobernadora. — Dijo la Gobernadora

Maru Campos sostuvo que en Chihuahua han enfrentado al crimen con la ley en la mano, con respecto a la presencia de agentes de la CIA.

Aseguró que ella no tiene nada que ocultar, ni tiene cargos en su contra en Estados Unidos.

¿Qué exigió la gobernadora de Chihuahua?

Comentó que los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia de Estados Unidos, pues las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días, como el caso de Baja California, en Sinaloa, el piloto del “Mayo” que tuvieron y dejaron ir, el caso de Rubén Rocha Moya que sigue impune, entre otros.

Lamentó que los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura, por lo que insistió al Gobierno Federal que rompa el pacto con el crimen.

Exigió que Morena aplique la ley a los suyos como buscan aplicarla contra la oposición, pues cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, confianza, inversión y empleos.