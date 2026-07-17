Sheinbaum niega persecución política por detención de Ernesto Ruffo; defiende investigación

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum que sea un asunto de persecución política la detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, vinculado a una red por huachicol fiscal.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre la detención de Ernesto Ruffo?

Después que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención por delincuencia organizada y huachicol fiscal del exmandatario estatal como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, relacionada con el contrabando ilegal de combustible de Estados Unidos a México, Sheinbaum Pardo aseguró que existen distintas evidencias que lo inculpan.

“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año. Un año, en donde, pues, se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces, pues, que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión. Hay otros casos donde hemos actuado, como lo he dicho varias veces. Se ha actuado contra presidentes municipales en donde hay conocimiento de que están vinculados con alguna red delictiva o casos de corrupción. Son más de 25 casos. Y ahí hay detenidos presidentes municipales que llegaron por Morena”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además destacó que la investigación de la Fiscalía abarcó un año de trabajo, sin embargo dijo, será la defensa y el propio exgobernador los que se encargarán de demostrar su inocencia, ante ello confió que la Fiscalía mantendrá un proceso imparcial.

“La empresa, que es la que importa ese combustible es socio mayoritario del exgobernador. Es así de directa. Y de ahí se hacen una serie de investigaciones. Si el exgobernador tiene obviamente, en el marco de la ley, toda la documentación para demostrar que es inocente, pues, actuará el sistema de justicia. Pero la red, de acuerdo con lo que presentó ayer la Fiscalía, pues eran agentes aduanales, la propia empresa que importa o que decía importar otra cosa que no era combustible y la red de distribución de ese combustible en todo el país”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cómo respondió a las acusaciones de justicia selectiva?

Así mismo se dio tiempo de responder al expresidente Felipe Calderón, que acusó que la detención evidencia una justicia “discriminatoria y selectiva”, al señalar que las autoridades no actúan contra funcionarios de Morena. La jefa del Ejecutivo Federal recordó a Calderón que años anteriores se expresó en contra de Ruffo Appel.

“Y hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente. Hace aproximadamente un año fueron encontrados unos tanques de ferrocarril, ferrotanques, en Coahuila, derivado de una investigación. Sabían que iban a detenerlos y finalmente los dejaron en la vía. La Fiscalía General de la República, desde entonces y ahora con mayor intensidad desde que llegó la fiscal Ernestina Godoy trabajaron sobre este delito”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué dijo sobre el caso de Marina del Pilar?

Así mismo, rechazó que este tema busque ser utilizado como distractor para responder ante señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, de quien se han difundido audios donde ofrece a Estados Unidos información sobre la seguridad de su entidad.

“No tiene nada que ver porque son investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad. En este caso, pues fue una acción de cuando se encuentran los tanques y a partir de ahí viene una investigación de un año. Es una investigación de un año y son ocho órdenes de aprehensión y otras que están bajo otras personas que están bajo investigación. Entonces no tiene nada que ver con eso y en todos los casos la Fiscalía tiene que actuar de manera imparcial”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no descartó que se sumen más órdenes de aprehensión a las ocho emitidas porque enfatizó que las investigaciones continúan.

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