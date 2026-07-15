Las 3 carreras mejor pagadas en México en 2026

Las tres carreras más pagadas en México 2026. / Alberto Menendez Cervero

Elegir una carrera pensando en el futuro

Elegir una licenciatura es una de las decisiones más importantes para cualquier estudiante. Aunque la vocación, las habilidades personales y el interés por una profesión siguen siendo factores fundamentales, el panorama laboral también influye cada vez más en la elección de una carrera.

En 2026, las profesiones relacionadas con la innovación tecnológica, la salud y la gestión pública son las que ofrecen los salarios promedio más altos en el país, de acuerdo con el ranking Compara Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

TE PUEDE INTERESAR: Calendario SEP 2026-2027: Días sin clases y puentes confirmados para el nuevo ciclo escolar

Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación

El primer lugar lo ocupan los programas multidisciplinarios enfocados en innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con un ingreso promedio mensual de 25 mil 761 pesos.

Este campo reúne conocimientos relacionados con programación, inteligencia artificial, análisis de datos, desarrollo de software, ciberseguridad y transformación digital, áreas que actualmente impulsan la modernización de empresas e instituciones.

El crecimiento de la digitalización ha provocado que las organizaciones busquen profesionales capaces de diseñar soluciones tecnológicas y optimizar procesos mediante herramientas digitales, convirtiendo a este perfil en uno de los más demandados del mercado laboral.

Carrera Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación. / Weiquan Lin Ampliar

Medicina General

La segunda posición corresponde a Medicina General, cuyos profesionistas perciben un ingreso promedio de 25 mil 732 pesos mensuales.

Más allá del salario, esta carrera continúa siendo una de las más exigentes del país. Requiere años de preparación académica, prácticas clínicas y una constante actualización de conocimientos para atender las necesidades del sistema de salud.

El envejecimiento de la población, la expansión de los servicios médicos y la creciente especialización hacen que los profesionales de la salud mantengan una alta demanda tanto en instituciones públicas como privadas.

Carrera de Medicina / Lourdes Balduque Ampliar

Administración Pública

En el tercer sitio aparece Administración Pública, con un ingreso promedio mensual de 25 mil 678 pesos.

Los especialistas en esta disciplina participan en la planeación, gestión y evaluación de políticas públicas, así como en la administración de recursos gubernamentales y organismos descentralizados. Su labor resulta clave para el funcionamiento de las instituciones y la implementación de programas sociales, económicos y de desarrollo.

Aunque suele ser una carrera menos considerada por los aspirantes universitarios, el ranking muestra que ofrece una sólida perspectiva económica para quienes se desarrollan en el sector público o en organismos especializados.

Administración Pública. / Xavier Lorenzo Ampliar

El salario no lo es todo

Si bien estas tres carreras encabezan el listado de las mejor remuneradas en México durante 2026, los especialistas recuerdan que el ingreso económico no debe ser el único criterio para elegir una profesión.

Factores como la vocación, las oportunidades de crecimiento, la demanda laboral, las habilidades personales y la posibilidad de especialización también influyen en el éxito profesional a largo plazo. Una carrera con buenas perspectivas salariales puede representar una excelente oportunidad, siempre que esté alineada con los intereses y objetivos de cada estudiante.

El mercado laboral continúa transformándose a gran velocidad y todo apunta a que los perfiles vinculados con la tecnología, la salud y la administración seguirán siendo protagonistas en los próximos años, consolidándose como algunas de las opciones más atractivas para quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional.

TE PUEDE INTERESAR: Luna de Ciervo 2026: cuándo y cómo ver en México la espectacular luna llena de julio