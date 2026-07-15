Tren Interoceánico descarrila de nuevo en Oaxaca; reportan saldo blanco

La noche del 14 de julio un tren de carga del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló en el tramo de la Línea Z, ubicado entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, sin dejar personas lesionadas ni afectaciones a la población.

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¿Qué informó la Secretaría de Marina sobre el percance?

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina se presentó un percance que involucró dos unidades de un tren de carga. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad para el retiro de las unidades.

El incidente ocurrió en el kilómetro 230+800, el mismo sector donde en diciembre del año pasado se registró el accidente ferroviario que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

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¿Qué sigue tras el incidente en la Línea Z?

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ya realiza la revisión técnica correspondiente para determinar las causas y continúa operando con normalidad.

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