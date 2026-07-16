Mundial 2026: Mikel Arriola cierra proceso y Rafael Márquez inicia rumbo a 2030

La Federación Mexicana de Futbol cerró oficialmente el capítulo del Mundial 2026 con una reunión encabezada por Mikel Arriola, quien reconoció el trabajo de los cerca de 700 colaboradores que participaron en la operación del torneo y aseguró que el respaldo de todas las áreas fue clave para el desempeño de la Selección Mexicana.

Selección Mexicana / Michael Steele Ampliar

Durante el encuentro también se hizo un balance de los logros deportivos del equipo dirigido por Javier Aguirre, entre ellos una fase de grupos perfecta con nueve puntos, cuatro partidos consecutivos sin recibir gol.

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La primera victoria de México en una ronda de eliminación directa en 40 años y un histórico registro de cuatro triunfos seguidos en Copas del Mundo. Además, el Tri terminó como el mejor de los tres países anfitriones, ocupando el noveno lugar del torneo.

Javier Aguirre / Richard Pelham Ampliar

Mikel Arriola aprovechó el evento para agradecer el trabajo del “Vasco” Aguirre y llamó a respaldar el nuevo proceso encabezado por Rafael Márquez, quien inicia oficialmente el camino rumbo al Mundial de 2030.