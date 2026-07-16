Final del Mundial 2026: mala calidad del aire en Nueva York preocupa a España y Argentina antes del partido / Maddie Meyer - FIFA

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, se disputa bajo una preocupación inesperada: la mala calidad del aire provocada por el humo de los incendios forestales en Canadá. Aunque el partido sigue en pie, las condiciones ambientales podrían modificar la preparación de ambas selecciones.

El humo por incendios en Canadá afecta a Nueva York. / Al Bello Ampliar

¿Por qué hay mala calidad del aire en Nueva York antes de la final del Mundial?

A solo unos días del duelo por el título, el noreste de Estados Unidos enfrenta una contingencia ambiental derivada de los incendios forestales que afectan distintas regiones de Canadá.

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De acuerdo con reportes, actualmente existen 856 incendios forestales activos, cuyos efectos han sido transportados por las corrientes de aire hasta Nueva York y Nueva Jersey. El resultado ha sido un cielo cubierto por humo, baja visibilidad y un ambiente con olor a quemado.

Alejandro Orvañanos, enviado especial de Claro Sports, describió el panorama tras llegar a la ciudad: “A cuatro días de que se juegue la final de la Copa del Mundo, la calidad del aire es muy mala. Las autoridades piden que no se haga actividad física al aire libre”.

Además del humo, las altas temperaturas, que han superado los 30 grados centígrados, complican aún más las condiciones para los habitantes y los equipos que llegarán en los próximos días.

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Incendios forestales ponen en alerta a Nueva Jersey, la calidad del aire es muy mala A CUATRO DÍAS de que se juegue la final del Mundial... ¿Qué pasará?🧐 @ale_orvananos nos trae el reporte desde el lugar de los hechos😷 pic.twitter.com/FdqeCrIyQ8 — Claro Sports (@ClaroSports) July 16, 2026

¿Cómo afecta la contaminación a España y Argentina?

Tras avanzar a la final, Argentina permanece concentrada en Kansas City, mientras que España continúa en Atlanta. Ambos equipos tienen previsto trasladarse a Nueva York el viernes para realizar los entrenamientos previos al partido.

Sin embargo, si la calidad del aire empeora, las sesiones podrían modificarse o limitarse para evitar riesgos físicos, especialmente durante trabajos de alta intensidad al aire libre.

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey, sede de la gran final, no cuenta con techo, por lo que tanto futbolistas como aficionados estarán expuestos a las condiciones ambientales si la situación no mejora antes del domingo.

¿Qué dijeron las autoridades de Nueva Jersey?

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, pidió a la población reducir las actividades al aire libre mientras persista la contaminación.

En un mensaje publicado en redes sociales señaló: “El humo de los incendios forestales canadienses continuará afectando la calidad del aire en todo Nueva Jersey. Aliento a todos los residentes, especialmente a los grupos sensibles, a limitar las actividades al aire libre. Si salen, manténganse hidratados y tomen precauciones”.

La recomendación está dirigida principalmente a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños, aunque las autoridades monitorean constantemente la evolución de las condiciones.

¿La final del Mundial corre riesgo de suspenderse?

Por ahora, no existe ningún anuncio oficial que indique una posible suspensión o cambio de sede para la final entre España y Argentina.

De hecho, otros eventos deportivos al aire libre continúan desarrollándose en la región. El miércoles se disputó un encuentro de la NWSL entre Washington Spirit y Gotham FC, aunque con pausas de hidratación cada 15 minutos debido al calor.

Asimismo, el regreso de la temporada de Grandes Ligas con la serie entre Yankees y Dodgers permanece programado sin modificaciones.

Todo apunta a que la FIFA seguirá de cerca la evolución del clima y de la calidad del aire antes de tomar cualquier decisión extraordinaria.

España vs Argentina Final Mundial 2026 Ampliar

Calidad del aire en Nueva York: ¿cuándo representa un peligro?

El National Weather Service clasifica el Índice de Calidad del Aire (AQI) de la siguiente manera:

0 a 50: Buena calidad del aire.

Buena calidad del aire. 51 a 100: Moderada; representa poco riesgo para la mayoría de la población.

Moderada; representa poco riesgo para la mayoría de la población. 101 a 150: Poco saludable para grupos sensibles.

Poco saludable para grupos sensibles. 151 a 200: Poco saludable para toda la población.

Poco saludable para toda la población. 201 a 300: Muy insalubre.

Muy insalubre. Más de 301: Nivel de emergencia.

Según el New York Air Quality Index, la zona donde se jugará la final registrará valores entre 80 y 100 puntos durante jueves y viernes. Esto significa una calidad del aire moderada, aunque cercana al límite donde comienzan las recomendaciones especiales para personas sensibles.

Las autoridades esperan variaciones conforme cambien los vientos durante el fin de semana.

Próximos pasos

España y Argentina viajarán a Nueva York para completar sus últimos entrenamientos antes de la final. En las próximas horas, tanto la FIFA como las autoridades locales seguirán monitoreando la calidad del aire para determinar si es necesario implementar medidas adicionales durante la preparación de los equipos o el desarrollo del partido. Salvo un deterioro importante en las condiciones ambientales, la final del Mundial se mantiene programada para el domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo de la CDMX).