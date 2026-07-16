Messi y Lamine Yamal: la historia de la foto que los une antes de la final del Mundial 2026

Lionel Messi y Lamine Yamal volverán a estar conectados en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, pero su historia comenzó hace casi dos décadas. En 2007, una sesión organizada por UNICEF y el FC Barcelona reunió al entonces futbolista argentino, de 20 años, con un bebé de apenas seis meses: Lamine Yamal.

Lionel Messi y Lamine Yamal Ampliar

¿Cómo nació la famosa foto de Messi bañando a Lamine Yamal?

La icónica imagen fue tomada a finales de 2007 en los vestuarios del Camp Nou como parte del calendario solidario 2008, una iniciativa impulsada por el diario Sport, la Fundación FC Barcelona y UNICEF para promover programas enfocados en la infancia.

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En la fotografía, Messi aparece bañando a un bebé entre espuma y agua sin imaginar que aquel niño, años después, sería una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Durante la sesión también participaron otras estrellas del Barcelona como Andrés Iniesta, Thierry Henry, Carles Puyol y Gabriel Milito.

¿Por qué Lamine Yamal fue elegido para la sesión con Messi?

La presencia de Lamine Yamal fue producto del azar. Su familia ganó un sorteo organizado por UNICEF en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, localidad donde creció el actual extremo de España.

El fotógrafo Joan Monfort, autor de las imágenes, explicó que el premio consistía en asistir al Camp Nou para fotografiarse con un jugador del Barcelona. La suerte hizo que el futbolista asignado fuera Lionel Messi.

Así fue el encuentro entre Messi y el bebé Lamine Yamal

Monfort recordó que la sesión comenzó con cierta incomodidad debido a la personalidad reservada del argentino.

“Messi es una persona bastante tímida. De repente se encontró con una tina llena de agua y un bebé dentro. Al principio ni siquiera sabía cómo sostenerlo”, relató el fotógrafo.

La tensión desapareció cuando apareció un patito de goma que ayudó a relajar el ambiente y permitió capturar la imagen que años después recorrería el mundo.

Para Monfort, esa fotografía terminó convirtiéndose en la más importante de toda su carrera.

¿Cuándo se hicieron virales las fotos?

Las imágenes permanecieron prácticamente desconocidas durante más de 15 años.

Fue hasta la Eurocopa 2024 cuando Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, las publicó en redes sociales con la frase: “El comienzo de dos leyendas”.

La publicación se viralizó rápidamente mientras Yamal brillaba con la selección española, especialmente tras su gol ante Francia en las semifinales del torneo.

Desde entonces, la fotografía se convirtió en una de las imágenes más compartidas del fútbol reciente.

Una foto tomada en 2007 volvió a hacerse viral: en ella aparecen Lionel Messi y un bebé de seis meses, Lamine Yamal. Casi 19 años después, ambos se enfrentarán en la final del Mundial 2026 con Argentina y España.#Messi #LamineYamal #Argentina #España #FinalMundial2026 #Fútbol… pic.twitter.com/Ooxqk7q5MT — Punto 4T (@Punto4T) July 17, 2026

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre la foto con Messi?

El propio Lamine Yamal confesó que durante mucho tiempo desconocía la existencia de esas fotografías.

En una entrevista con el programa Jijantes explicó que fue su padre quien le mostró las imágenes años después.

Además, reveló que su familia evitó hacerlas públicas para no alimentar comparaciones con Messi.

“No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él”, reconoció el futbolista español.

El FC Barcelona también recordó aquel momento en un comunicado, señalando que “la suerte y la casualidad hicieron posible que una leyenda del club sostuviera en sus brazos a un joven talento llamado a seguir dejando huella”.

La foto cobra un nuevo significado antes de la final del Mundial 2026

Lo que comenzó como una campaña benéfica terminó convirtiéndose en una de las coincidencias más llamativas de la historia del fútbol.

Casi dos décadas después de aquella fotografía, Messi y Lamine Yamal volverán a compartir escenario, ahora como rivales en la final del Mundial 2026.

Para muchos aficionados, la imagen simboliza el relevo generacional entre dos figuras que marcaron distintas épocas del fútbol. Mientras Messi busca cerrar su trayectoria con otro título mundial, Yamal intentará conquistar su primera Copa del Mundo con España.

Próximos pasos

Argentina y España se enfrentarán este domingo en la final del Mundial 2026, con Lionel Messi y Lamine Yamal como dos de los protagonistas del partido. El encuentro definirá al nuevo campeón del mundo y ofrecerá un nuevo capítulo para una historia que comenzó en un vestuario del Camp Nou hace casi 20 años, cuando una fotografía solidaria unió, sin saberlo, a dos generaciones del fútbol.