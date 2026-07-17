España vs Argentina EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la final del Mundial 2026

España y Argentina disputarán la Final del Mundial este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. La Roja buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que la Albiceleste intentará convertirse en bicampeona mundial, un logro que muy pocas selecciones han conseguido en la historia.

Festejo de España por el pase a la Final / Daniela Porcelli Ampliar

¿Cómo llega España a la Final del Mundial?

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega en uno de sus mejores momentos del torneo. En semifinales ofreció una actuación dominante frente a Francia, controlando el encuentro desde los primeros minutos y confirmando el nivel que la convirtió en una de las favoritas al título.

El principal foco de atención durante los días previos ha sido el estado físico de Lamine Yamal. El joven atacante no entrenó con normalidad debido a una sobrecarga muscular y fue visto con un vendaje en el muslo. Aunque el cuerpo técnico mantiene la confianza en que estará disponible para la final, todo indica que no llegará en plenitud física.

Otro futbolista que trabaja por separado es Pedro Porro, quien también presenta molestias musculares. El lateral será evaluado hasta las horas previas al encuentro para determinar si puede iniciar como titular.

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Posible alineación de España

Luis de la Fuente apostaría por un sistema 4-2-3-1:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

¿Cómo llega Argentina a la Final del Mundial?

La vigente campeona del mundo vuelve a disputar una final con la ilusión de defender el título. El equipo de Lionel Scaloni superó momentos complicados durante el torneo y consiguió avanzar gracias a su capacidad para competir en escenarios de máxima presión.

Después de la semifinal, el plantel realizó trabajos regenerativos antes de viajar desde Atlanta hacia Nueva Jersey. El traslado sufrió un retraso por condiciones climáticas, aunque finalmente la delegación llegó sin mayores inconvenientes.

La buena noticia para Argentina es que no registra jugadores lesionados ni suspendidos. Scaloni tiene plantel completo y únicamente mantiene una duda en el mediocampo: conservar a Giuliano Simeone desde el inicio o devolverle la titularidad a Rodrigo De Paul.

Celebración de Argentina tras vencer a Inglaterra / Patrick Smith - FIFA Ampliar

Posible alineación de Argentina

El cuadro argentino podría presentarse con un 4-4-2:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Lionel Messi.

¿Qué sigue después de España vs Argentina?

El ganador levantará la Copa del Mundo y quedará inscrito en la historia del fútbol internacional. España buscará conquistar su segundo campeonato mundial, mientras que Argentina intentará defender exitosamente el título y convertirse en bicampeona, una hazaña reservada para las selecciones más dominantes de todos los tiempos. El silbatazo final definirá al nuevo rey del fútbol mundial.

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España vs Argentina DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER