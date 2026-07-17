Brote de Cyclospora enciende las alertas: estos son los alimentos que debes comer y cuáles evitar

Mx - ¿Qué se puede comer y qué evitar? / Viktoriya Skorikova

Un brote que preocupa a las autoridades sanitarias

Las autoridades de salud de Estados Unidos mantienen la investigación de un brote de ciclosporiasis, una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que ha enfermado a miles de personas en distintos estados del país. Aunque todavía no existe una fuente única confirmada, las investigaciones apuntan a productos frescos, particularmente lechuga rallada distribuida en algunos establecimientos, como un posible origen del brote.

La enfermedad se transmite al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito y puede provocar diarrea intensa, cólicos abdominales, náuseas, pérdida del apetito, fatiga, vómito y, en algunos casos, fiebre baja. Sin tratamiento, los síntomas pueden prolongarse durante varias semanas e incluso meses.

TE PUEDE INTERESAR: Brote de diarrea en Estados Unidos: ¿Qué se sabe, síntomas y por qué preocupa a las autoridades de que pueda llegar a México?

¿Qué alimentos sí se pueden consumir?

Ante un cuadro de diarrea provocado por este parásito, los especialistas recomiendan mantener una dieta suave que permita al intestino recuperarse y reduzca el riesgo de deshidratación.

Entre los alimentos más recomendados se encuentran el arroz blanco, pan tostado, galletas saladas, plátano, puré de papa, manzana cocida o en compota y avena preparada con agua. También pueden incorporarse pollo o pavo cocidos sin grasa, pescado al vapor y caldos ligeros.

La hidratación es uno de los puntos más importantes durante la enfermedad. Se aconseja beber agua potable, soluciones de rehidratación oral y bebidas con electrolitos, además de consumir líquidos en pequeñas cantidades de forma constante para compensar la pérdida ocasionada por la diarrea.

Mx - Arroz blanco / Yagi Studio Ampliar

Los alimentos que conviene evitar

Mientras persistan los síntomas, los expertos recomiendan suspender temporalmente el consumo de alimentos que puedan irritar el sistema digestivo o dificultar la recuperación.

Entre ellos destacan los alimentos fritos o con alto contenido de grasa, comidas muy condimentadas, bebidas alcohólicas, café, refrescos y productos con cafeína. También es preferible evitar los lácteos si provocan molestias digestivas, así como frutas y verduras crudas que no hayan sido desinfectadas adecuadamente.

Asimismo, es recomendable abstenerse de consumir carnes poco cocidas, alimentos preparados con higiene dudosa y agua cuya potabilidad no esté garantizada, ya que podrían favorecer nuevas infecciones o empeorar los síntomas.

Mx - Frutas y verduras / Alexander Spatari Ampliar

La prevención sigue siendo la mejor herramienta

Los especialistas recuerdan que la mejor forma de prevenir la ciclosporiasis es extremar las medidas de higiene al manipular alimentos. Lavar cuidadosamente frutas y verduras, utilizar agua potable para cocinar y beber, además de lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño, son acciones fundamentales para reducir el riesgo de contagio.

También aconsejan evitar la automedicación y acudir al médico si la diarrea persiste por varios días, aparece sangre en las evacuaciones, existe fiebre elevada o se presentan signos de deshidratación, como mareo, sed intensa o disminución en la cantidad de orina. Las autoridades sanitarias continúan investigando el brote para identificar con precisión su origen y prevenir nuevos casos, mientras reiteran el llamado a mantener medidas estrictas de higiene alimentaria, especialmente durante viajes o al consumir productos frescos.

TE PUEDE INTERESAR: COVID-19 registra un nuevo repunte en México; estos son los estados con más contagios en julio de 2026