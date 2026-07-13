Hollywood despide a Sam Neill: el inolvidable rostro de Jurassic Park muere a los 78 años

Un adiós inesperado para una leyenda

El mundo del cine amaneció de luto con la noticia del fallecimiento de Sam Neill, uno de los actores más queridos de su generación. La familia del intérprete confirmó que murió de manera repentina en Sídney, Australia, a los 78 años, rodeado de sus seres queridos. La noticia sorprendió especialmente porque apenas unos meses antes el propio actor había compartido que se encontraba libre del cáncer de sangre contra el que luchó durante casi cinco años.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas y más de 150 producciones entre cine y televisión, Neill dejó una huella imborrable gracias a su versatilidad y a personajes que marcaron a varias generaciones.

Mx - Sam Neill en Jurassic Park. (Photo by Murray Close/Getty Images) / Murray Close Ampliar

El científico que conquistó a millones

Aunque participó en numerosas producciones aclamadas, fue su interpretación del paleontólogo Dr. Alan Grant en Jurassic Park (1993) la que lo convirtió en un ícono del cine mundial. Su personaje, inteligente, valiente y profundamente humano, acompañó a los espectadores en una de las franquicias más exitosas de la historia.

Más allá de la saga de dinosaurios, Sam Neill brilló en películas como El piano, La caza del Octubre Rojo, En la boca del miedo y Horizonte final, además de destacadas participaciones en series como Peaky Blinders y Los Tudor. Su talento le valió nominaciones a los Globos de Oro y a los premios Emmy, además de múltiples reconocimientos en Australia y Nueva Zelanda.

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El cariño de Hollywood se hizo presente

Tras confirmarse su muerte, actores, músicos y figuras del entretenimiento comenzaron a rendir homenaje al intérprete a través de redes sociales. Entre los primeros en despedirse estuvieron Alan Cumming y Kylie Minogue, quienes recordaron no solo su talento frente a las cámaras, sino también su calidez humana y el sentido del humor que lo caracterizaba.

Las muestras de afecto se multiplicaron rápidamente entre colegas, directores y admiradores que destacaron la elegancia con la que enfrentó los momentos más difíciles de su vida, especialmente durante su tratamiento contra el cáncer.

El director Colin Trevorrow, responsable de Jurassic World: Dominion, también expresó su tristeza y recordó a Neill como un amigo generoso cuya fortaleza fue inspiradora durante el rodaje de la película.

Mx - Sam Neill. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images) / Borja B. Hojas Ampliar

Un legado que permanecerá en la pantalla

Además de actor, Sam Neill fue productor, director, viticultor y defensor del medio ambiente. En sus últimos años conquistó a una nueva generación de seguidores gracias a los videos que compartía desde su granja en Nueva Zelanda, donde mostraba con humor su vida cotidiana junto a sus animales.

Su fallecimiento marca el final de una trayectoria excepcional, pero también reafirma el lugar que ocupa entre las grandes figuras del cine contemporáneo. Para millones de espectadores seguirá siendo el científico que se enfrentó a los dinosaurios, el actor capaz de emocionar en cualquier género y un artista cuya sencillez trascendió la pantalla. Su legado permanecerá vivo en cada una de sus interpretaciones y en el cariño de quienes crecieron viendo su trabajo.