People Day: El evento más grande para líderes de Recursos Humanos

MX- El People Analytics Day se vivirá el próximo 28 de octubre de 2026 en La Textilera Ciudad de México / Agencias

La gestión de capital humano ya no opera con la intuición; ahora toma decisiones basadas en datos. En este contexto de transformación, el People Day 2026 de Buk es el epicentro de la innovación, siendo el festival de gestión de personas más importante en la región. Para los líderes de recursos humanos que quieren usar los datos dispersos y convertirlos en estrategias inteligentes, dominar la analítica no es una opción, sino una obligación para redefinir el futuro del trabajo.

Actualmente, el valor de las empresas no solamente está en el talento humano que poseen, sino en la capacidad para descifrar sus sentimientos por medio de métricas predictivas. Los departamentos de beneficios, nómina y cultura ya no trabajan en forma aislada; ahora usan la tecnología para encontrar patrones de rotación y medir la felicidad laboral. Este nuevo modelo empresarial necesita un punto disruptivo para inspirar a los directivos a dar ese salto hacia la digitalización con un enfoque completamente humano.

La analítica de datos en el contexto empresarial permite anticipar la rotación, cuantificar el clima organizacional en vivo y mejorar la gestión del talento en México. Ya no es solamente acumular reportes de nómina, sino estudiar las variables para crear experiencias de trabajo más eficientes para los colaboradores.

En este sentio, los gerentes y coordinadores del capital humano requieren herramientas sólidas para justificar las decisiones tomadas ante la directiva, demostrando con métricas cómo el bienestar laboral influye en la productividad de un negocio.

Los congresos corporativos estándar, aburridos y solemnes son parte del pasado. La evolución empresarial necesita de espacios dinámicos, y este 2026 el punto de encuentro clave será el mejor evento de recursos humanos en México. Tras reunir más de 1500 personas en ediciones anteriores en el país, esta entrega promete un formato inspirador y disruptivo.

Así, el festival se onvierte en un espacio donde la tecnología, la analítica de datos y las dinámicas de vanguardia se combinan para mejorar la infraestructura de las empresas.

El aprendizaje y la conexión con el People Analytics Day se vivirán con máxima energía. La cita para esta experiencia es el próximo 28 de octubre de 2026 en La Textilera Ciudad de México. Este festival de gestión de personas o capital humano será el escenario en el que los profesionales podrán actualizar sus métodos de analítica y transformar la industria a nivel global.

Además de ponencias de alto nivel con expertos a nivel internacional, las personas que asistan serán parte del ecosistema ideal para el networking para RR.HH, pensado para aprender de los mejores especialistas, conectar con sus pares y vivir una experiencia única al lado de sus equipos de trabajo.

En general, la analítica es la clave para aumentar el rol estratégico de recursos humanos y garantizar el crecimiento sostenible en las organizaciones. Vivir este cambio es posible por medio del People Day México, un espacio en el que Buk muestra cómo la gestión de equipos y capital humano puede liderar con empatía, espíritu festivo y tecnología. Garantiza un lugar en uno de los mejores eventos de recursos humanos en CDMX y recibe inspiración de los referentes del sector. Prepárate para dar ese salto hacia el futuro del trabajo.