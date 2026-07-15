Luna de Ciervo 2026: cuándo y cómo ver en México la espectacular luna llena de julio

La luna llena más esperada del verano

El cielo de julio volverá a regalar uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año. Se trata de la llamada Luna de Ciervo, el nombre tradicional que recibe la luna llena de este mes y que, en 2026, alcanzará su fase máxima el miércoles 29 de julio.

Aunque cada luna llena ocurre por un proceso astronómico perfectamente conocido, esta suele despertar un interés especial entre observadores y aficionados debido a su brillo, su simbolismo y la época del año en la que aparece. Además, será la octava luna llena del año y podrá apreciarse desde prácticamente todo México si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Luna de Ciervo. (Photo by Betul Abali/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

¿A qué hora será el punto máximo?

De acuerdo con datos astronómicos, el plenilunio ocurrirá exactamente a las 14:36 horas UTC, lo que equivale a las 8:36 de la mañana, tiempo del centro de México. Sin embargo, al producirse durante el día, ese instante no podrá observarse directamente desde el país.

Esto no significa que los mexicanos se perderán el espectáculo. La Luna se apreciará prácticamente iluminada durante la madrugada del 29 de julio y también al salir por el horizonte al anochecer, cuando ofrecerá una vista muy similar a la de su punto máximo.

En la Ciudad de México, por ejemplo, la salida de la Luna está prevista alrededor de las 19:34 horas, un momento ideal para contemplarla debido a su cercanía con el horizonte.

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¿Por qué se llama Luna de Ciervo?

El nombre proviene de antiguas tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica. Durante julio, los ciervos machos comienzan a desarrollar un nuevo par de astas, símbolo de crecimiento y renovación, por lo que la luna llena de este mes quedó asociada con ese proceso natural.

Con el paso del tiempo, esta denominación trascendió las culturas indígenas y hoy forma parte del calendario astronómico popular, junto con otros nombres tradicionales como la Luna Rosa, la Luna de Fresa o la Luna del Lobo.

Luna de Ciervo será visible. (Photo by Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Ampliar

Consejos para disfrutar el fenómeno

Para apreciar la Luna de Ciervo no será necesario contar con telescopios ni equipo especializado. Bastará con buscar un sitio despejado, alejado de edificios altos o de la contaminación lumínica, y dirigir la vista hacia el este cuando el satélite comience a elevarse.

Si se utilizan binoculares o un telescopio pequeño, será posible distinguir con mayor claridad algunos cráteres y relieves de la superficie lunar. También se recomienda consultar el pronóstico del tiempo para elegir una noche con cielos despejados y obtener una mejor experiencia de observación.

Más allá de su significado tradicional, la Luna de Ciervo representa una oportunidad para volver la mirada al cielo y disfrutar de un fenómeno que, aunque ocurre de manera periódica, continúa despertando la curiosidad de millones de personas. La noche del 29 de julio, el satélite natural de la Tierra volverá a convertirse en el protagonista del firmamento mexicano.

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