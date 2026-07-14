COVID-19 registra un nuevo repunte en México; estos son los estados con más contagios en julio de 2026

El virus vuelve a mostrar actividad

Después de varios meses con una circulación relativamente baja, el COVID-19 volvió a registrar un incremento de contagios en México. El más reciente informe de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud revela que los casos confirmados han aumentado de forma gradual durante las últimas semanas, un comportamiento que ha llamado la atención de las autoridades sanitarias y de los especialistas.

Aunque el escenario está lejos de las olas que marcaron los primeros años de la pandemia, el virus continúa presente y mantiene una transmisión activa en distintas regiones del país. De acuerdo con los datos oficiales, el aumento coincide con la temporada de enfermedades respiratorias y con una mayor movilidad de personas derivada de las vacaciones de verano y de diversos eventos masivos.

Mx - Vacuna Covid-19. / Morsa Images Ampliar

La Ciudad de México encabeza los contagios

El reporte epidemiológico ubica a la Ciudad de México como la entidad con mayor número de casos confirmados en lo que va del año. Le siguen Querétaro, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, estados donde también se ha observado un incremento constante en las últimas semanas.

En conjunto, estas cinco entidades concentran una parte importante de los contagios registrados a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades destacan que la mayoría de los pacientes presenta síntomas leves y que la presión sobre los hospitales continúa siendo baja en comparación con los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.

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Los casos siguen siendo menores que en años anteriores

Hasta el momento, México acumula poco más de 700 casos confirmados y poco más de una veintena de defunciones relacionadas con COVID-19 durante 2026, cifras considerablemente inferiores a las registradas durante los años de mayor impacto de la pandemia.

Especialistas en salud pública consideran que este comportamiento es esperado, ya que el SARS-CoV-2 se ha convertido en un virus de circulación estacional, similar a otros padecimientos respiratorios. No obstante, advierten que el aumento de contagios demuestra que el virus no ha desaparecido y que aún puede provocar brotes locales, sobre todo entre personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o quienes no cuentan con esquemas de vacunación actualizados.

Vacuna Covid-19. / d3sign Ampliar

¿Qué recomiendan las autoridades?

Ante el incremento, la Secretaría de Salud reiteró que no existe una alerta sanitaria ni medidas extraordinarias, pero sí recomendó mantener las acciones preventivas que demostraron ser efectivas durante los últimos años.

Entre ellas se encuentran acudir al médico en caso de presentar síntomas respiratorios persistentes, utilizar cubrebocas en hospitales o espacios cerrados si se está enfermo, mantener una adecuada ventilación en interiores, lavarse las manos con frecuencia y completar los esquemas de vacunación en los grupos para los que estén disponibles.

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Asimismo, las autoridades pidieron evitar la automedicación y recordaron que las personas con fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general deben procurar aislarse para reducir el riesgo de contagiar a familiares o compañeros de trabajo.

Por ahora, el panorama permanece bajo vigilancia epidemiológica. Las autoridades sanitarias continuarán monitoreando la evolución de los contagios para detectar oportunamente cualquier cambio que requiera nuevas medidas de prevención.