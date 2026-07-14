Paola Rojas destapa la verdad de lo que pasó con Maradona en el Mundial de 2014

La reconocida periodista mexicana Paola Rojas compartió un episodio incómodo que vivió con Diego Armando Maradona durante el Mundial de Brasil 2014, el cual marcó su percepción del ídolo argentino. En una conversación con José Ramón Fernández, Paola Rojas relató que, tras coincidir con Maradona en un elevador, le solicitó una entrevista. La respuesta del exfutbolista la dejó completamente desilusionada:

Diego Armando Maradona / Bongarts Ampliar

“Me dijo: ‘Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación’… desde luego dejé de insistir, no me interesó más hacer esa entrevista”, confesó la conductora.

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“Fue una gran desilusión”

Paola Rojas interpretó la propuesta como una situación incómoda y de acoso. Decidió no seguir insistiendo y abandonó la idea de la entrevista. La comunicadora aprovechó el momento para reflexionar sobre los retos que enfrentan las mujeres en el periodismo deportivo.

“Para mí fue una gran desilusión”, agregó, destacando que este tipo de experiencias forman parte de las dificultades que muchas reporteras viven al cubrir eventos de alto perfil.

El contexto del encuentro

El incidente ocurrió mientras Paola Rojas cubría el Mundial de Brasil 2014. Diego Maradona se encontraba en el centro de atención mediática y la periodista buscaba una charla profesional. Lo que comenzó como una petición normal terminó en un momento que, según ella, cruzó los límites. Este testimonio se suma a otras anécdotas que se han conocido con el paso de los años sobre el comportamiento del astro argentino fuera de las canchas.

Lo que le contó la maestra @PaolaRojas al maestro @joserra_espn sobre Diego Armando Maradona debería ser motivo para bajar a ese "Dios" que creó el hombre y que ese sujeto se creyó. El silencio incómodo, lo dice todo... pic.twitter.com/uKQRzSXoOE — Luis Zepeda🎭 (@luiszepeda23) July 13, 2026

Reacciones en redes y opinión pública

La revelación de Paola Rojas ha generado miles de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios defienden la figura de Maradona, otros aplauden la valentía de la periodista al compartir su experiencia y visibilizar el acoso a mujeres en el medio periodístico.