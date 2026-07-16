España vs Argentina: Modelo estadístico predijo la final del Mundial 2026

Mediante un modelo desarrollado por los fundadores del ITAM Sports Analytics Conference (ISAC). España y Argentina contaban con el mayor porcentaje para disputar el título del Mundial 2026.

Festejo de Mikel Oyarzabal tras su gol contra Francia / Tullio Puglia - FIFA Ampliar

Antes del comienzo de la justa mundialista, el simulador arrojó que La Roja tenía un 25.6% de ganar el campeonato, mientras que La Albiceleste un 15.25%. La tercera selección que contaba con más posibilidades de llevarse el título era Inglaterra con un 14.41%.

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En la fase de grupos, ISAC acertó 44 de los 72 encuentros, una efectividad del 61%. En la fase de eliminación directa, el modelo superó el porcentaje de aciertos, alcanzando el 83%.

El cofundador de ISAC, Santiago Fernández del Castillo admitió que uno de los mayores propósitos fue que el modelo se realizara sin ajustes de los marcadores que se fueran dando en el Mundial.

Edson Álvarez, Santiago Giménez y Roberto Alvarado / AJ Johnson/ISI Photos Ampliar

Para la Selección Mexicana, predijo que acabarían en primer lugar del Grupo A, su rival en Dieciseisavos sería Costa de Marfil y se enfrentarían a Inglaterra en Octavos.

Tenían un 15% de llegar a Cuartos y su rival sería Argentina. Su posibilidad de llegar a la semifinal es de 3.1%, mientras que la de jugar la final contra España fue de 0.9%.