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Argentina vs Inglaterra (2-1): Remontada épica de la Albiceleste para avanzar a la Final del Mundial 2026

¡Argentina es finalista! Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Albiceleste remontó a Inglaterra y jugará la Final del Mundial 2026 ante España.

Remontada épica de la Albiceleste para avanzar a la Final del Mundial 2026

Remontada épica de la Albiceleste para avanzar a la Final del Mundial 2026 / Shaun Botterill

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Inglaterra y Argentina definieron al segundo finalista de la Copa del Mundo de 2026. El estadio de Atlanta fue el escenario del duelo entre ambas selecciones, donde la albiceleste consiguió la victoria 2-1 con una remontada en menos de cinco minutos para instalarse en Nueva Jersey y enfrentar a España el próximo 19 de julio.

Inglaterra vs Argentina

Inglaterra vs Argentina / Richard Pelham

En la primera mitad las emociones fueron escasas. Ambos equipos priorizaron la posesión del balón, únicamente generaron disparos desviados y no lograron crear oportunidades claras de gol.

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Para la segunda parte, Inglaterra tomó el control del encuentro y al minuto 55, tras un gran centro de Morgan Rogers, Anthony Gordon remató de pierna derecha para enviar el balón al fondo de las redes para adelantar a la escuadra de los Tres Leones. Thomas Tuchel respondió con modificaciones defensivas para conservar la ventaja que, hasta ese momento, colocaba a su selección en la final del Mundial.

Argentina celebra pase a la final

Argentina celebra pase a la final / Buda Mendes

Al minuto 85, después de un pase de Lionel Messi, Enzo Fernández sacó un potente disparo desde fuera del área para marcar el 1-1 y encaminar la remontada argentina. Apenas unos minutos más tarde, tras un centro de Messi a segundo poste apareció Lautaro Martínez sin marca para definir de cabeza y marcar el 2-1 y así sellar el pase de la selección argentina a la final, donde buscará el bicampeonato frente a España en Nueva Jersey el próximo 19 de julio.

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